寶佳申讓3萬張華票 市值超過5億元
華票（2820）2日公告大股東寶佳資產管理公司將採一般交易轉讓方式申讓3萬張股票，以華票今日收盤價16.85元估算，股價市值約5.06億元。不過，即便這次寶佳全數轉讓三萬張後後，寶佳集團持有華票仍超過兩成，不影響第二大股東的位置。
根據公開資訊觀測站顯示，寶佳資產管理目前持有華票22萬8,147張，此次預定轉讓3萬張，預計轉讓持股後手中還有19萬8,147張，轉讓期間將從下周一（5日）開始到2月4日止。
據了解，寶佳集團近年來透過寶佳資產管理、和築投資、嘉源投資等三家公司持有華票股權穩定超過兩成以上，位居第二大股東，僅次於王道銀行駱家。不過，即便這次申讓後全數售出三萬張，寶佳集團持有華票仍超過兩成，不影響第二大股東的位置。
