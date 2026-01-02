就市論勢／AI、雲端伺服器 可布局

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

2026年首個交易日在內外資買盤挹注下，交投明顯增溫，帶動大盤再創新高，終場收29,349點，上漲386點，成交量同步放大至6,680億元，量價齊揚。

⭐2025總回顧

觀察近期盤勢，盤面以AI供應鏈，包括CPO、 PCB／CCL、記憶體等族群表現相對亮眼；現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規格提升以及股價基期等概念。隨行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金有望更集中在這些族群。

在關注議題上，隨2026年開年，包括元月營收即將公布、部分企業將先行公布自結財報數據，以及部分重要企業法說相繼登場，其企業資本支出與展望等訊息，是否與市場原先預期出現落差等，都將可能成為短線牽動市場氛圍的關鍵因素。

投資建議

展望後市，外資在去年12月大幅賣超，可期待本月的回補；電子業年初會有更多產能建置計劃相繼公布，值得關注。在投資上建議以現有主流股為核心布局。目前看2026年台股，預期仍是震盪偏多走勢機率較高。

根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9%，動能預期超越今年。在AI大趨勢加持下，預期台股可望再創新局。

持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI／雲端伺服器、IP／ASIC、先進／特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。

