一周熱門零股／0050、群創、華邦電 人氣旺

台股本周焦點在於輝達H200的中國客戶需求強勁、經濟數據等多空因素，雖美股進入年底長假，但台股在內資主導下，行情再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中，元大台灣50（0050）等市值型、高股息ET及群創等大型權值股仍為交投重心。

市場專家指出，在美國同意輝達AI晶片出口後，外界傳出中國客戶2026年採購H200晶片將超過200萬顆，但目前庫存僅約70萬顆，輝達已向台積電下急單，另外CES將在美西時間6~9日登場，今年以「AI Forward」為主題，輝達黃仁勳、超微蘇姿丰都將陸續發表專題演講，相關內容將左右台股選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群創、華邦電、台積電、富喬、鴻海、國泰永續高股息、南亞科、元大高股息、京元電子，十檔標的交易量從1,178萬至335萬股，較上周增溫；其中大型電子股占七檔。

法人表示，新年假期期間美股交易或訊息仍趨於清淡，但投資人樂觀情緒持續推升美股主要指數走勢，道瓊、標普、那指連續三年創下兩位數年漲幅。中長線來看，美國大而美法案上路、聯準會政策寬鬆與AI投資持續擴散，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。