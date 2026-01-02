一周熱門零股／0050、群創、華邦電 人氣旺

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於輝達H200的中國客戶需求強勁、經濟數據等多空因素，雖美股進入年底長假，但台股在內資主導下，行情再創歷史新高，投資人藉零股進場卡位，其中，元大台灣50（0050）等市值型、高股息ET及群創等大型權值股仍為交投重心。

市場專家指出，在美國同意輝達AI晶片出口後，外界傳出中國客戶2026年採購H200晶片將超過200萬顆，但目前庫存僅約70萬顆，輝達已向台積電下急單，另外CES將在美西時間6~9日登場，今年以「AI Forward」為主題，輝達黃仁勳、超微蘇姿丰都將陸續發表專題演講，相關內容將左右台股選股策略。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群創、華邦電、台積電、富喬、鴻海、國泰永續高股息、南亞科、元大高股息、京元電子，十檔標的交易量從1,178萬至335萬股，較上周增溫；其中大型電子股占七檔。

法人表示，新年假期期間美股交易或訊息仍趨於清淡，但投資人樂觀情緒持續推升美股主要指數走勢，道瓊、標普、那指連續三年創下兩位數年漲幅。中長線來看，美國大而美法案上路、聯準會政策寬鬆與AI投資持續擴散，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。

台股2026年開門紅 刷新五大紀錄 外資歸隊回補120億

台股昨（2）日開門紅，受惠外資回補120.1億元，由台積電為首的電子權值股領攻，終場漲386點收29,349點，並締造加...

外資買超120億元、記憶體股是最愛 但竟賣超創天價的台積電

台股2026年開紅盤首日寫下盤中及收盤新高，收在29,349.81點，上漲386.21點，三大法人中僅投信賣超，外資則是...

法說連發 台股有望續攻

台股年後各路買盤回籠，昨（2）日延續驚驚漲走勢。法人指出，大立光、台積電、南亞科等重量級指標公司將自元月5日起陸續舉行法...

台積衝天價 法說行情暖身

台積電1月15日將舉行法說會，法說會行情提前暖身，昨（2）日股價開高走高，終場衝上1,585元，以最高價作收，上漲35元...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 帶勁

台股不甩美股耶誕假期過後交投清淡，由權王等大型電子股領漲，本周沿5日線持續盤高，改寫新里程碑，追蹤台股標的為主的指數投資...

