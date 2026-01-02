ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 帶勁

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股不甩美股耶誕假期過後交投清淡，由權王等大型電子股領漲，本周沿5日線持續盤高，改寫新里程碑，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦蘋果正二N（020040）強漲10.89%，登上冠軍寶座。

⭐2025總回顧

市場觀望美聯準會（Fed）會議紀錄，加上年關時分多空進出有限，美股四大指數盤整待變，台股受惠台積電法說行情提前啟動，順利攻克29,000點整數關卡，統計集中市場單周漲793點或2.77%，櫃買市場周線漲6.53點或2.40%，兩市同步拉出連二紅。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有15檔繳出正報酬，八檔打敗兩市大盤。其中，富邦蘋果正二N挾槓桿威力，在多頭行情取得優勢，單周飆高10.89%居冠，富邦特選蘋果N、元大上櫃ESG龍頭N分居第二、三名，單周漲幅各為4.75%、4.49%。

本周前段班主要分布於櫃買、市值型、高股息等特色，包括元大上櫃ESG高息N、元大上櫃ESG成長N、元大台股領航N、元大加權N、元大特選電動車N、元大IC設計N、元大ESG配息N等，單周漲幅在1.34至3.66%不等。

