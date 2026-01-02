寶佳集團申報轉讓3萬張華票股票

寶佳集團睽違10年出售華票股票，一改「只進不出」策略。寶佳資產管理2日申報轉讓3萬張華票（2820）股票，出售後，手中仍有持股19萬8,147張。

據華票財報顯示，寶佳集團透過寶佳資產管理、和築投資、嘉源投資等公司持有華票逾25%股權，為華票第二大股東，華票第一大股東則為王道商業銀行，持股比率約28.36%。

據公開資料，寶佳此次賣掉華票3萬張股票後，持股比率將由16.99%降至14.75%，不過整體持股比率仍達兩成以上，申讓期限由1月5日起至2月4日為止。