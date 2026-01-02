寶佳集團申報轉讓3萬張華票股票
寶佳集團睽違10年出售華票股票，一改「只進不出」策略。寶佳資產管理2日申報轉讓3萬張華票（2820）股票，出售後，手中仍有持股19萬8,147張。
⭐2025總回顧
據華票財報顯示，寶佳集團透過寶佳資產管理、和築投資、嘉源投資等公司持有華票逾25%股權，為華票第二大股東，華票第一大股東則為王道商業銀行，持股比率約28.36%。
據公開資料，寶佳此次賣掉華票3萬張股票後，持股比率將由16.99%降至14.75%，不過整體持股比率仍達兩成以上，申讓期限由1月5日起至2月4日為止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言