快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

台股本週大漲793點 上市公司總市值95.6兆元登峰

中央社／ 台北2日電

台股屢創新高，今天集中市場指數收在29349.81點，單週大漲793.79點或2.78%，週線連2紅。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值衝上新台幣95兆6121億元，較上週大增約2.58兆元，同步登上歷史顛峰。

⭐2025總回顧

產業別指數方面，證交所說明，本週漲幅以光電類指數上漲6.76%最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌3.63%最大。未含金融類指數上漲784.33點，漲幅約3.12%，未含電子類指數下跌163點，跌幅約0.83%，未含金融電子類指數下跌154.32點，跌幅約1.13%。

證交所指出，本週全體上市股票成交金額為1兆9990億元，股票成交量週轉率2.7%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類8822.64億元，占全體上市股票交易金額比重44.13%；電子零組件類2829.52億元，占比14.15%；電腦及週邊設備類1694.64億元，占比8.48%。

本週成交量週轉率前3名產業分別為綠能環保類19.15%、光電類13.47%、玻璃陶瓷類7.29%。

股票 證交所

延伸閱讀

2026年股匯開紅盤 台股續創高新台幣量縮小升

2025年買回庫藏股上市公司 執行率低於50%共34家全揭露

96檔台股基金績效輾壓大盤 AI驅動2026行情續看俏

永豐投信4檔股債ETF將除息 台股多頭格局更具支撐

相關新聞

外資買超120億元、記憶體股是最愛 但竟賣超創天價的台積電

台股2026年開紅盤首日寫下盤中及收盤新高，收在29,349.81點，上漲386.21點，三大法人中僅投信賣超，外資則是...

台股五行情催動…衝關30K 上攻可期

台股2025年擺尾收高，多頭氣勢旺盛。法人普遍預期，外資連三月逢高結帳後，新一年度布局買盤可望自元月陸續歸隊，加上美國消...

2026年首個交易日台股再刷新歷史新高 法人看好元月行情值得期待

台股2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數在盤中刷新歷史新高紀錄，衝達29,363.43點，終...

台股狂熱！2025年總開戶數破1,376萬創新高 四大利多帶動投資版圖改寫

隨著台股連續三年漲幅亮眼，國人參與股市熱度在2025年達到新巔峰。根據臺灣證券交易所統計，截至2025年12月底，台股總...

台股續創高拚3萬點？法人：台積電15日法說會觀察指標

台股今天漲386.21點，收在29349.81點，創收盤新高，並站上29000點整數關卡，台積電漲35元，再創1585元...

三大法人買超190億！外資、自營商皆回補逾百億 台股爆6488億大量創高

台股2026年開紅盤首日，由權王台積電（2330）寫下1585元天價領攻，台達電（2308）、聯發科（2454）、南亞科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。