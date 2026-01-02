台股本週大漲793點 上市公司總市值95.6兆元登峰

台股屢創新高，今天集中市場指數收在29349.81點，單週大漲793.79點或2.78%，週線連2紅。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值衝上新台幣95兆6121億元，較上週大增約2.58兆元，同步登上歷史顛峰。

產業別指數方面，證交所說明，本週漲幅以光電類指數上漲6.76%最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌3.63%最大。未含金融類指數上漲784.33點，漲幅約3.12%，未含電子類指數下跌163點，跌幅約0.83%，未含金融電子類指數下跌154.32點，跌幅約1.13%。

證交所指出，本週全體上市股票成交金額為1兆9990億元，股票成交量週轉率2.7%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類8822.64億元，占全體上市股票交易金額比重44.13%；電子零組件類2829.52億元，占比14.15%；電腦及週邊設備類1694.64億元，占比8.48%。

本週成交量週轉率前3名產業分別為綠能環保類19.15%、光電類13.47%、玻璃陶瓷類7.29%。