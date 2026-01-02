2025年買回庫藏股上市公司 執行率低於50%共34家全揭露

臺灣證券交易所表示，為提升資訊揭露透明度，提供投資人更豐富的資訊品質，將按季發布最近一年上市公司執行買回庫藏股情形，投資人得自公開資訊觀測站「彙總報表」→「股權變動/證券發行」→「有價證券」→「國內有價證券」項下之「庫藏股統計彙總表」查詢相關資訊。（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t35sc09）

證交所表示，自2025年1月1日起至12月31日止上市公司執行買回庫藏股計有167件(128家公司)，已期限屆滿或執行完畢或終止執行之件數計有146件。前開期間買回庫藏股執行率達100%者計有42件；買回庫藏股執行率低於50%者計有35件（家數為34家公司）。

34家執行率低於50％公司如下：新產（2850）、京城（2524）、華晶科（3059）、保瑞（6472）、和大（1536）、南港（2101）、光寶科（2301）、藍天（2362）、麗清（3346）、定穎投控（3715）、中磊（5388）、雲豹能源（6869）、嘉泥（1103）、榮成（1909）、彰源（2030）、建準（2421）、瑞儀（6176）、中台（6923）、虎山（7736）、鼎炫-KY（8499）、虹冠電（3257）、光聖（6442）、嘉基（6715）、台虹（8039）、金萬林-創（6821）、晉弘（6471）、金興精密（7737）、巨鎧精密-創（2254）、南染（1410）、台郡（6269）、南紡（1440）、大武山（6952）、百容（2483）、怡利電（2497）。

其中，根據買回目的統計件數：轉讓股份予員工者有24件、維護公司信用及股東權益有11件。榮成2次買回庫藏股目的均為轉讓股份予員工，但考量到員工認購意願及市場價格多高於原預定買回價格區間，均未執行達50%。

證交所表示，上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。