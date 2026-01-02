威剛、十銓去年11月獲利暴增逾十倍 每股純益各為4.05元及3.7元

記憶體模組廠威剛、十銓因近日股價連番飆漲，應主管機關要求，提前公告去年11月自結獲利，威剛單月獲利12.81億元、每股純益4.05元；十銓單月單月獲利3.14億元每股純益3.7元，兩家模組受惠記憶體價格飆漲、獲利年增高達10倍，威剛更高達15.6倍。

威剛展望2026年DRAM仍可延續多頭行情，今年營運樂觀以待。威剛表示今年上游原廠的DRAM與HBM產能已幾乎全數被預訂，NAND與HDD也全面進入賣方市場，記憶體報價可望續走揚。

十銓指出，AI應用引發記憶體出現「結構性缺貨」，缺貨並非短期現象，預期真正的缺貨高峰將會出現在今年第1、2季，缺貨在2026年內無法緩解，可能延續至2027下半年或更久，公司對今年市況展望樂觀。

業者透露，記憶體缺貨情況未見改善，需求居高不下，但並未有新產能開出，讓記憶體價格不斷飆漲，現在掌握存貨的人就有最大的話語權，供不應求情況至少要持續到2027年上半年。