快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超120億元、記憶體股是最愛 但竟賣超創天價的台積電

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

台股2026年開紅盤首日寫下盤中及收盤新高，收在29,349.81點，上漲386.21點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超120.18億元，統計外資買賣超個股發現，買超力積電（6770）99,772張最多，其次是買超華邦電（2344）65,085張，賣超最多的則是南亞（1303），另外，台積電（2330）雖創歷史新高，竟也遭外資賣超。

⭐2025總回顧

台股早盤開高， 由權王台積電領攻，加權指數在盤中一度衝達29,363.43點，創歷史新高，終場收在29,349.81點，上漲386.21點，為收盤歷史新高，台積電則是收在1,585元，創歷史新高，台達電（2308）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、華邦電、日月光投控（3711）等也是上漲表現。

三大法人合計買超190.36億元，包括外資及自營商都是買超逾百億元，僅投信連續6個交易日站在賣方，外資單日買超120.18億元；投信賣超42.18億元；自營商買超（合計）112.36億元，其中自營商（自行買賣）買超59.63億元、自營商（避險）買超52.73億元。

統計外資買賣超個股發現，記憶體股仍是外資買超的最愛，買超力積電99,772張，高居個股買超冠軍，其次是買超華邦電65,085張，旺宏（2337）及南亞科也同獲外資買超；外資賣超第一名為南亞， 單日賣超43,262張；台積電寫歷史新高價，但卻遭外資賣超4,398張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台積電

延伸閱讀

漲聲響不停？AI熱潮推升記憶體價格 智慧型手機與電腦恐漲價

台積電南京廠續命！關鍵設備獲美商務部核准出口許可 股價再創新高

台積電（2330）帳面賺300萬…一原因被迫下莊！網：上看2000一張少賺50萬

法說會行情暖身 台積電股價市值同步再創新天價

相關新聞

外資買超120億元、記憶體股是最愛 但竟賣超創天價的台積電

台股2026年開紅盤首日寫下盤中及收盤新高，收在29,349.81點，上漲386.21點，三大法人中僅投信賣超，外資則是...

台股五行情催動…衝關30K 上攻可期

台股2025年擺尾收高，多頭氣勢旺盛。法人普遍預期，外資連三月逢高結帳後，新一年度布局買盤可望自元月陸續歸隊，加上美國消...

2026年首個交易日台股再刷新歷史新高 法人看好元月行情值得期待

台股2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數在盤中刷新歷史新高紀錄，衝達29,363.43點，終...

台股狂熱！2025年總開戶數破1,376萬創新高 四大利多帶動投資版圖改寫

隨著台股連續三年漲幅亮眼，國人參與股市熱度在2025年達到新巔峰。根據臺灣證券交易所統計，截至2025年12月底，台股總...

三大法人買超190億！外資、自營商皆回補逾百億 台股爆6488億大量創高

台股2026年開紅盤首日，由權王台積電（2330）寫下1585元天價領攻，台達電（2308）、聯發科（2454）、南亞科...

十銓、威剛公告去年11月獲利 年成長皆超過1000%

記憶體模組廠十銓（4967）、威剛（3260）2日應主管機關要求，公告去年11月自結數，分別單月獲利為3.14億元、12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。