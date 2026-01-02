聽新聞
外資買超120億元、記憶體股是最愛 但竟賣超創天價的台積電
台股2026年開紅盤首日寫下盤中及收盤新高，收在29,349.81點，上漲386.21點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超120.18億元，統計外資買賣超個股發現，買超力積電（6770）99,772張最多，其次是買超華邦電（2344）65,085張，賣超最多的則是南亞（1303），另外，台積電（2330）雖創歷史新高，竟也遭外資賣超。
台股早盤開高， 由權王台積電領攻，加權指數在盤中一度衝達29,363.43點，創歷史新高，終場收在29,349.81點，上漲386.21點，為收盤歷史新高，台積電則是收在1,585元，創歷史新高，台達電（2308）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、華邦電、日月光投控（3711）等也是上漲表現。
三大法人合計買超190.36億元，包括外資及自營商都是買超逾百億元，僅投信連續6個交易日站在賣方，外資單日買超120.18億元；投信賣超42.18億元；自營商買超（合計）112.36億元，其中自營商（自行買賣）買超59.63億元、自營商（避險）買超52.73億元。
統計外資買賣超個股發現，記憶體股仍是外資買超的最愛，買超力積電99,772張，高居個股買超冠軍，其次是買超華邦電65,085張，旺宏（2337）及南亞科也同獲外資買超；外資賣超第一名為南亞， 單日賣超43,262張；台積電寫歷史新高價，但卻遭外資賣超4,398張。
