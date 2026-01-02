快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年夜爆單…民眾苦等披薩4小時 必勝客道歉了

複委託白熱化 永豐金證券美股手續費降至千分之0.8

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

揮別2025年、進入2026年，元旦假期期間，複委託第三名永豐金證券拋出美股手續費大禮包，1月1日起，只要當月交易金額在5萬美元以下，手續費率降至千分之0.8。ETF則採取申請制，同樣當月交易金額5萬美元內，以千分之0.08與單筆3美元去擇優計算。

⭐2025總回顧

台股2026年開紅盤，護國神山台積電（2330）攻上每股1,585元再創新高，手握台積電的投資人笑呵呵；若將場景拉到美國，台積電ADR在美股的價位也是高高在上，12月31日台積電ADR收在303.89美元，相對台股的溢價幅度約20%以上，由於股價靈活度遠高於台股，以2025年12月來看，一個月高低價差的幅度，美股14%遠高於台股的約9.9%，因此出現國內投資人晚上也積極參與台積電在美國發行的存託憑證(ADR)。

台股2026年開紅盤，加權指數再攻上新高，來到29,363點，台美股連動性高，再加上券商近年來在美股交易手續費率直接調降，讓利市場，吸引了不少投資人「白天看台股，晚上下美股」，希望能在被動收入上再積累出一桶金。

券商複委託大戰其實早在2025年下半年開始加溫，台股經紀市占龍頭的元大證2024年12月下旬加入調降美股交易手續費率戰場，漸漸看到版圖擴張的成果，元大證在2025年整體複委託市占超車永豐金證券，來到第二名，2025年前11月複委託交易金額達1.62兆元，微幅領先永豐金證的1.53兆元，與第一名的國泰證2兆元交易額則還有3千億元以上的差距。目前複委託龍頭國泰證美股個股手續費千分之1，永豐金證券下殺後，將暫居國內券商手續費最低。

台積電 美股 台股

延伸閱讀

00894、00935一整年最噴…台積電權重都不到30％！股添樂：績效沒贏大盤就圖表找一檔吧

台積電南京廠續命！關鍵設備獲美商務部核准出口許可 股價再創新高

台積電今日再創天價 領軍大盤創新高 法人提醒這樣操盤

法說會行情暖身 台積電股價市值同步再創新天價

相關新聞

2026開紅盤！台股、台積電雙雙創高 台積電寫1585元天價、市值41兆

台股2026年開紅盤，大盤指數盤中及收盤都創歷史新高，權王台積電（2330）一開盤就刷新歷史紀錄，收盤股價衝高到天價的1...

台股今年首交易日續創新高！大漲386點收29,349點 台積電收1,585元上漲35元

台股2026年首個交易日多頭強勢，2日開高走高，最高達29,363點，終場收在29,349點，上漲386點，漲幅1.33...

台積電今日再創天價 領軍大盤創新高 法人提醒這樣操盤

台股新年開紅盤，護國神山台積電更帶頭上攻創下每股1575元新天價，大盤指數今日最高來到29325.16點的新高點，大漲逾...

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

台股2026年開紅盤多頭氣盛！權王台積電（2330）盤中衝上1,570元歷史新高，帶動加權指數突破29,250點，千金股...

台股五行情催動…衝關30K 上攻可期

台股2025年擺尾收高，多頭氣勢旺盛。法人普遍預期，外資連三月逢高結帳後，新一年度布局買盤可望自元月陸續歸隊，加上美國消...

台股狂熱！2025年總開戶數破1,376萬創新高 四大利多帶動投資版圖改寫

隨著台股連續三年漲幅亮眼，國人參與股市熱度在2025年達到新巔峰。根據臺灣證券交易所統計，截至2025年12月底，台股總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。