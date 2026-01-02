複委託白熱化 永豐金證券美股手續費降至千分之0.8

揮別2025年、進入2026年，元旦假期期間，複委託第三名永豐金證券拋出美股手續費大禮包，1月1日起，只要當月交易金額在5萬美元以下，手續費率降至千分之0.8。ETF則採取申請制，同樣當月交易金額5萬美元內，以千分之0.08與單筆3美元去擇優計算。

台股2026年開紅盤，護國神山台積電（2330）攻上每股1,585元再創新高，手握台積電的投資人笑呵呵；若將場景拉到美國，台積電ADR在美股的價位也是高高在上，12月31日台積電ADR收在303.89美元，相對台股的溢價幅度約20%以上，由於股價靈活度遠高於台股，以2025年12月來看，一個月高低價差的幅度，美股14%遠高於台股的約9.9%，因此出現國內投資人晚上也積極參與台積電在美國發行的存託憑證(ADR)。

台股2026年開紅盤，加權指數再攻上新高，來到29,363點，台美股連動性高，再加上券商近年來在美股交易手續費率直接調降，讓利市場，吸引了不少投資人「白天看台股，晚上下美股」，希望能在被動收入上再積累出一桶金。

券商複委託大戰其實早在2025年下半年開始加溫，台股經紀市占龍頭的元大證2024年12月下旬加入調降美股交易手續費率戰場，漸漸看到版圖擴張的成果，元大證在2025年整體複委託市占超車永豐金證券，來到第二名，2025年前11月複委託交易金額達1.62兆元，微幅領先永豐金證的1.53兆元，與第一名的國泰證2兆元交易額則還有3千億元以上的差距。目前複委託龍頭國泰證美股個股手續費千分之1，永豐金證券下殺後，將暫居國內券商手續費最低。