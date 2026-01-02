十銓11月單月就賺贏去年前三季！EPS 3.7元、威剛 EPS 達4.05元

威剛（3260）、十銓（4967）因多次達公布注意交易資訊標準，2日公告2025年11月單月自結營收及獲利，表現亮眼，威剛11月歸屬母公司業主淨利為12.81億元，每股純益(ESP)達4.05元，單月就賺贏2025年的第1季、第2季獲利；十銓11月淨利3.14億元，EPS 3.7元，比去年前三季加總的EPS還要多。

威剛今收280.5元，小漲0.35%，十銓收193.5元，漲幅2.38%。

在AI伺服器與資料中心擴建帶動下，記憶體市場維持供需偏緊、價格走勢持續上揚，記憶體模組大廠威剛董事長陳立白針對記憶體市況曾說，AI需求記憶體的強度遠超過歷史上任何時期，DRAM 、NAND快閃記憶體缺貨深度與時間皆創20年來最嚴重。陳立白指出，因上游大廠偏向生產高毛利AI相關DRAM使全球供給量減少、AI與CSP（雲端應用服務）的需求激增、安全庫存見底令各家客戶「有錢也買不到貨」。

而威剛憑藉著與供應商長期良好的策略聯盟關係，目前庫存不減反增，並重申先前庫存目標持續調高的方向不變。

十銓強調，基於與各原廠長期的合作關係，已獲上游保證後續貨源，充分安全庫存也已完備，對各大客戶訂單也按時逐步完成交貨。

外界關注記憶體缺貨何時緩解，總座陳慶文直言這次記憶體因AI需求推升的結構性缺貨不是短期可解決，2026年絕對不可能緩解，2027年下半年或2028年或許有機會。

陳慶文斷言，隨著採購合約到期，2026年上半年將是真正的缺貨，在沒有新產能且AI需求帶動下，看不到價格下降的理由，上半年更會漲價，下半年價格維持高峰。加上2027到2028年還有AI伺服器與DDR5換機潮，未來記憶體占PC整機BOM成本，將從15-20%拉升至25-30%。