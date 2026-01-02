IPO/SPO資訊揭露專區優化網站正式上線

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為回應投資人對於現有「IPO資訊揭露專區」使用需求，臺灣證券交易所邀集櫃買中心進行今(2026)年IPO資訊揭露專區優化案已上線，並更名為「IPO/SPO資訊揭露專區」，正式以（ https://mopsov.twse.com.tw/ipospoinform/ ）網址提供服務。

投資人屆時能透過該網址或證交所、櫃買中心及券商公會官網訪問該網站除原有規劃查詢功能外，今年度優化案專區新增功能如下：

1、納入SPO資訊揭露：提供一站式、整合性之初級市場承銷活動資訊揭露平台，並透過友善簡易的操作介面及整合性資訊，如圖像化之承銷行事曆、日程表快速查、市場公告摘要等，協助投資人參與IPO或SPO，能更便利查詢承銷資訊、掌握作業時程及更有效規劃資金運用。

2、因應專區加入SPO資訊揭露：微調各項專區功能。

3、專區內最新市場公告將新增更多則IPO/SPO資訊供使用者查詢。

證交所指出，該網站建置，將分散於證交所、櫃買中心、證券商業同業公會及公開資訊觀測站等網站的IPO/SPO資訊予以整合，讓投資人可以掌握更全面性的資訊服務。此外，可提供使用者友善簡易之操作介面，藉由圖像呈現，提供直覺式資訊，將有助於投資人掌握IPO/SPO公司籌資作業時程，竭誠歡迎投資人多多利用並給予指教。

