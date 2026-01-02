三大法人買超190億！外資、自營商皆回補逾百億 台股爆6488億大量創高

台股2026年開紅盤首日，由權王台積電（2330）寫下1585元天價領攻，台達電（2308）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、日月光投控（3711）等電子權值軍團齊力助陣，大盤同步再創盤中29,363.43點、收盤29,349.81點雙新高，終場上漲386.21點，成交值大增至6,488.44億元；三大法人轉買超190.36億元，其中外資及自營商雙雙回補逾百億元，僅投信連6日站賣方。

統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超120.18億元，投信賣超42.18億元；自營商買超（合計）112.36億元，其中自營商（自行買賣）買超59.63億元、自營商（避險）買超52.73億元。

盤面上，今日有46檔個股收在漲停價。其中，記憶體族群無疑是人氣與量能重心，華邦電以逾41萬張成交量領軍衝上漲停90.8元，旺宏（2337）、晶豪科（3006）與鈺創（5351）同步鎖死。法人指出，隨HBM產能擠壓效應擴散至利基型DRAM，報價漲勢已成為共識。

其次，AI半導體供應鏈表現剽悍，設備廠均豪（5443）、分析檢測宜特（3289）及先進材料達興材料（5234）悉數漲停，反映先進封裝與CoWoS國產材料需求持續高漲。此外，軍工轉型題材異軍突起，正達（3149）憑藉美軍協議與玻璃基板雙利多，開盤不到15分鐘即亮燈。

成交量方面，群創（3481）以78.4萬張勇奪人氣王，華邦電、力積電（6770）分別以超過40萬張及35萬張大量居二、三名，顯示短線資金積極追逐面板、記憶體等族群。

2026年開局，台股受惠於CES展題材發酵與台積電15日法說會的預期心理，市場信心高度凝聚。目前大盤指數沿5日線強攻，技術格面相好。法人表示，操作上「不猜頭」，若元月上旬盤勢出現拉回整理，可擇優布局，操作上可鎖定業績亮眼且技術面呈現「強勢整理後表態」的族群，維持偏多操作。