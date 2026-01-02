十銓、威剛公告去年11月獲利 年成長皆超過1000%

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
DRAM示意圖。圖／路透
記憶體模組十銓（4967）、威剛（3260）2日應主管機關要求，公告去年11月自結數，分別單月獲利為3.14億元、12.81億元，年成長皆超過1000%，每股純益3.7元和4.05元。

看待2026年，十銓指出，AI應用引發記憶體出現「結構性缺貨」，缺貨並非短期現象，預期真正的缺貨高峰將會出現在第1、2季，缺貨在2026年內無法緩解，可能延續至2027下半年或更久，公司對今年市況展望非常樂觀。

威剛對2026年DRAM行情也保持樂觀態勢，預計多頭格局可望延續。以目前市況觀察，2026年上游原廠的DRAM與HBM產能已幾乎全數被預訂，NAND與HDD也全面進入賣方市場，帶動記憶體報價走揚。

記憶體模組 十銓

