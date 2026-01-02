2026開紅盤！台股、台積電雙雙創高 台積電寫1585元天價、市值41兆

台股2026年開紅盤，大盤指數盤中及收盤都創歷史新高，權王台積電（2330）一開盤就刷新歷史紀錄，收盤股價衝高到天價的1,585元，上漲35元， 漲幅2.26%，影響大盤指數約288點。

台積電去年封關股價收在1,550元， 寫歷史新高，全年上漲475元，去年漲幅44.18%，2026年開紅盤，股價持續飆高，2日以1,555元開高，一開盤就寫新高，股價雖一度短暫回探至1,545元， 下跌5元，但盤中再往上拉升，終場收在1,585元，市值衝達41兆1,030億元。

台積電南京廠確認取得一年期許可後，加上N2製程將如期量產，預計今年下半年將明顯貢獻營收，市場看好在AI需求下，台積電今年第1季可望淡季不淡，預估全年營收成長超過25%， 每股純益上看80~85元。

台積電預計在1月15日召開法說會，將公布2025年第4季財報及2026年第1季財測，市場看好持續受惠AI需求，預估2026年營收及獲利仍有望再挑戰新高。

台積電飆新高，台股指數盤中一度衝達29,363.43點，創歷史新高，終場收在29,349.81點，上漲386.21點，為收盤歷史新高。