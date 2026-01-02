化工股轉身 AI 供應鏈！雙鍵、德淵等四檔亮燈 中華化、永光大漲

今年首個交易日，台股、櫃買指數均開紅盤，人工智慧（AI）伺服器、印刷電路板（PCB）等題材仍是開年市場焦點，台積電（2330）更再寫新天價，供應關鍵材料的化工族群今日強勢上漲，其中雙鍵（4764）、德淵（4720）攻漲停，上櫃股中奇鈦科（3430）、台蠟（1742）也亮燈，市場期待化工族群佈局AI、半導體領域應用逐步發酵，族群氣勢強強滾。

化工類股相關指數盤中大漲1.16%，雙鍵、德淵、奇鈦科、台蠟四檔攻至漲停。切入PCB及半導體製程關鍵材料的化工類股也齊步大漲，三晃（1721）、中華化（1727）、勝一（1773）、永光（1711）等數檔盤中均漲逾半根停板。

PCB及銅箔基板（CCL）需求大熱，雙鍵生產的5G／6G環氧樹脂材料已導入國內外大廠，去年第3季轉獲利，電子材料營收占比更突破10%。法人表示，今年需求持續看好、接單情況樂觀，並預期今年產能倍增，毛利率看好，獲利結構有望大幅轉好。

雙鍵去年前三季累計稅後純益5,274萬元，每股純益（EPS）0.62元；第3季單季稅後純益2,065萬元，年增達193%，每股純益0.24元。前十一月累計營收25.75億元，年增7.26%。

奇鈦科主要產品為高階特用化學添加劑，包含紫外光穩定劑、抗氧化劑、抗氧化劑、阻燃劑等，近年也開發半導體黃光製程材料。該公司去年前十一月累計營收15.35億元，年增15.50%。

德淵為熱熔膠大廠，該公司則於近期法說會上表示，應用於AI及光電領域相關之特用黏膠及材料預計今年可放量，包含AI伺服器及UPS不斷電系統、BBU備援電池模組等應用領域。德淵去年前三季稅後純益6,297萬元，年減52%，每股純益（EPS）0.55元。前十一月累計營收32.86億元，年減1.83%。