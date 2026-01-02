快訊

台股今年首交易日續創新高！大漲386點收29,349點 台積電收1,585元上漲35元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。(中央社)
台股示意圖。(中央社)

台股2026年首個交易日多頭強勢，2日開高走高，最高達29,363點，終場收在29,349點，上漲386點，漲幅1.33%，成交量6,488億元，台積電（2330）收1,585元，上漲35元。

⭐2025總回顧

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，湧德（3689）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、鈺創（5351）、台特化（4772）、立隆電（2472）、日電貿（3090）、晶豪科（3006）、京元電子（2449）、志聖（2467）、南亞科（2408）、新應材（4749）、力積電（6770）、華新科（2492）、群創（3481）、力成（6239）、漢科（3402）、神達（3706）等

美股方面，根據FedWatch 數據，Fed 本月降息機率已降至14.9%，影響美股四大指數於2025封關日收黑。產面方面，市場傳中國業者2026年擬採購輝達超過200萬顆 H200 晶片，但現階段庫存僅70萬顆，迫使輝達向台積電要求增產。預計台積電將迎來急單，成為大贏家。

統一投顧表示，中國傳2026年擬採購輝達超過200萬顆H200晶片、美國向台積電核發美國晶片製造設備出口至中國許可、CES將在1月6日開展、大立光（3008）8日及台積電15日將舉辦法說會，眾利多因素有望帶動台股再創新高，惟中國開發出LightGen的光子晶片挑戰輝達AI晶片、FedWatch 顯示本月降息機率降至 14.9%，預估指數高檔震盪盤堅。

操作建議維持分批布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、台積電法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、PCB族群、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

台積電 晶片

