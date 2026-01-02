快訊

憲法法庭今作出「115年憲判字第1號」判決 仍由5大法官評議、3人缺席

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

外資及投信2025年同步大買這幾檔記憶體 合計買超華邦電63.62萬張最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

記憶體價格上漲題材持續延燒，相關指標個股2025年同步吸引外資及投信的買超， 統計外資全年買超華邦電（2344）48萬1,275張，投信也大買15萬4,927張，買超力道領先其他記憶體股，另外，力積電（6770）、南亞科（2408）、旺宏（2337）也齊獲土洋法人買超。

⭐2025總回顧

台股2025年封關日表現亮眼，終場收在28,963.6點，刷新收盤新高；統計去年12月上漲1,337.12點，漲幅4.84%；去年第4季上漲3,143.06點，漲幅12.17%；去年大盤指數大漲5,928.5點，漲幅25.74%。

統計2025年漲幅前五名個股中，記憶體股挾著漲價題材，進檔兩檔，其中南亞科年漲幅559.83%， 居年度第二大飆股，在記憶體股中則是漲幅第一名；華邦電年漲幅458.11%，為去年漲幅第四大，在記憶體股中則僅次於南亞科。

台股2日為2026年開紅盤日，大盤指數持續創新高紀錄， 記憶體族群為盤面上強勢指標，旺宏衝上漲停43.35元鎖死，排隊買單超過7.3萬張；晶豪科（3006）也衝上漲停129.5元。

華邦電開高走高突破90元大關，盤中衝達漲停90.8元鎖死，排隊買單超過1.3萬張， 盤中成交量逾40萬張， 居個股成交量第二大；力積電盤中漲幅逾5%；南亞科也是爆量上漲， 盤中上漲逾5%，盤中成交量超過11萬張。

記憶體股在去年也是外資及投信大買的標的，包括華邦電、力積電、南亞科、旺宏都同步獲外資及投信買超，其中，外資買超華邦電48萬1,275張，投信則是買超15萬4,927張， 土洋法人買超力道領先；力積電獲外資買超30萬5,078張， 投信則是買超15,476張。

南亞科去年獲外資買超13萬5,902張，投信買超12萬1,734張；旺宏也獲外資買超10萬121張，投信買超45,496張；群聯（8299）去年獲外資買超34,932張，但投信則是賣超15,163張。

南亞科 外資

延伸閱讀

記憶體開紅盤續噴 華邦電爆量鎖漲停衝90.8元

任天堂Switch 2 賣愈多賺愈少

年度績效十強 漲逾五成

華邦電營運 小摩按讚

相關新聞

2026開紅盤！台股、台積電雙雙創高 台積電寫1585元天價、市值41兆

台股2026年開紅盤，大盤指數盤中及收盤都創歷史新高，權王台積電（2330）一開盤就刷新歷史紀錄，收盤股價衝高到天價的1...

台股今年首交易日續創新高！大漲386點收29,349點 台積電收1,585元上漲35元

台股2026年首個交易日多頭強勢，2日開高走高，最高達29,363點，終場收在29,349點，上漲386點，漲幅1.33...

台積電今日再創天價 領軍大盤創新高 法人提醒這樣操盤

台股新年開紅盤，護國神山台積電更帶頭上攻創下每股1575元新天價，大盤指數今日最高來到29325.16點的新高點，大漲逾...

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

台股2026年開紅盤多頭氣盛！權王台積電（2330）盤中衝上1,570元歷史新高，帶動加權指數突破29,250點，千金股...

台股五行情催動…衝關30K 上攻可期

台股2025年擺尾收高，多頭氣勢旺盛。法人普遍預期，外資連三月逢高結帳後，新一年度布局買盤可望自元月陸續歸隊，加上美國消...

2026首日開高走高 台股大漲386.21點

台北股市今天是2026年度首個交易日，受台積電再創新天價帶動，加權指數盤中一度大漲近400點並突破29000點關卡，加權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。