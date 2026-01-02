外資及投信2025年同步大買這幾檔記憶體 合計買超華邦電63.62萬張最多

記憶體價格上漲題材持續延燒，相關指標個股2025年同步吸引外資及投信的買超， 統計外資全年買超華邦電（2344）48萬1,275張，投信也大買15萬4,927張，買超力道領先其他記憶體股，另外，力積電（6770）、南亞科（2408）、旺宏（2337）也齊獲土洋法人買超。

台股2025年封關日表現亮眼，終場收在28,963.6點，刷新收盤新高；統計去年12月上漲1,337.12點，漲幅4.84%；去年第4季上漲3,143.06點，漲幅12.17%；去年大盤指數大漲5,928.5點，漲幅25.74%。

統計2025年漲幅前五名個股中，記憶體股挾著漲價題材，進檔兩檔，其中南亞科年漲幅559.83%， 居年度第二大飆股，在記憶體股中則是漲幅第一名；華邦電年漲幅458.11%，為去年漲幅第四大，在記憶體股中則僅次於南亞科。

台股2日為2026年開紅盤日，大盤指數持續創新高紀錄， 記憶體族群為盤面上強勢指標，旺宏衝上漲停43.35元鎖死，排隊買單超過7.3萬張；晶豪科（3006）也衝上漲停129.5元。

華邦電開高走高突破90元大關，盤中衝達漲停90.8元鎖死，排隊買單超過1.3萬張， 盤中成交量逾40萬張， 居個股成交量第二大；力積電盤中漲幅逾5%；南亞科也是爆量上漲， 盤中上漲逾5%，盤中成交量超過11萬張。

記憶體股在去年也是外資及投信大買的標的，包括華邦電、力積電、南亞科、旺宏都同步獲外資及投信買超，其中，外資買超華邦電48萬1,275張，投信則是買超15萬4,927張， 土洋法人買超力道領先；力積電獲外資買超30萬5,078張， 投信則是買超15,476張。

南亞科去年獲外資買超13萬5,902張，投信買超12萬1,734張；旺宏也獲外資買超10萬121張，投信買超45,496張；群聯（8299）去年獲外資買超34,932張，但投信則是賣超15,163張。