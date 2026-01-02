最長寒假效應發酵！這檔強攻漲停 觀光、餐飲、飯店股成盤面熱點

2026年開春，寒假概念股率先點火。隨多所大學出現「史上最長寒假」，自去年12月下旬起一路放假至農曆春節，搭配2026年農曆新年9天超長連假，市場預期旅遊與聚餐消費動能將大幅拉長，帶動觀光、餐飲及飯店族群成為盤面資金追逐焦點。法人指出，寒假消費旺季延伸，有助相關業者營收動能發酵。

盤面上，餐飲股率先反映利多題材，新天地（8940）在追價買盤推升下，盤中亮燈漲停，股價來到22.4元，表現最為強勢；亞洲藏壽司（2754）亦受惠寒假聚餐需求升溫，盤中上漲至87元，漲幅超過3.6%。飯店股以老爺知（5704）表現亮眼，盤中來到29.75元，漲幅超過5%。

旅行社族群同樣成為盤面另一熱區。隨寒假拉長、春節連假在即，學生族群與家庭旅遊需求同步升溫，山富（2743）盤中來到82.3元，漲幅約3.7%；五福（2745）盤中上漲至108.5元，漲幅超過3%；雄獅（2731）盤中來到167.5元，漲幅亦逾2%，反映市場對寒假檔期業績的期待。

新天地今年尾牙接單表現亮眼，不僅接單數突破萬桌，且較去年成長超過10%，此外，公司因應少子化帶來的影響，朝多元化發展精緻餐飲，將展店重心擺在拓展餐飲連鎖品牌。其中，2022年推出的「樂葵 法式鐵板燒」目前已有五家分店，2026年並計畫將進駐皇翔台北廣場七樓，此外，也持續規劃新品牌和海外代理朝多品牌多元布局。

五福表示，2026年農曆春節擁有9天連假，若搭配請假策略可連休14天，帶動長短程出國旅遊需求暢旺。針對季節性熱門商品如春季賞花、立山黑部雪牆等行程，五福已提早開賣並祭出早鳥優惠，目前訂單能見度已延伸至第2季。公司也持續拓展實體門市，去年12月開出台中旗艦店「太平門市」，成為全台第17個服務據點，2026年展店策略將鎖定高消費潛力區域，如重劃區與科學園區周邊，以更貼近高端客群與企業客戶生活圈。

山富2026年首季的包機計畫方面，主要規畫北海道（日本航空）、韓國首爾（易斯達）及越南河內（越捷）包機產品，其中，北海道包機為100席流冰專機，提供空中追逐海上流冰的獨家體驗，為業界首創。公司指出，此為主攻高附加價值產品的策略性布局，並可加強市場差異化與機位掌握度。