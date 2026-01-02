外資、投信默默買！長榮、陽明鴨子划水 股價緩步墊高

因應農曆年前趕工出貨潮，元月貨量大增，市場再現搶艙潮，航商在2026年元月起加收GRI（綜合費率附加費），北美線換算運價漲幅近三成，歐洲線則達四成。而投信、外資在2025年底即著手布局，投信連八買長榮（2603），五日內買超逾萬張，三大法人則連買三天；外資則押寶陽明海運（2609），同樣連八買。

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）在去年12月已經出現連續三周上揚，四大航線全面攀升走勢， 綜合目前市場需求走勢研判，華人農曆春節前運價維持上行格局，不少船公司都已經宣布2026 年元月起調整GRI。

最新的報價顯示，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,188美元，元月起加收GRI之後，美西線的價格約漲到3,000–3,100美元；至於遠東到美東運價每FEU達3,033美元，美東線加收GRI後，價格來到3,800–3,900美元。

遠東到歐洲運價12月底時的價格每TEU（20呎櫃）達1,690美元，加收GRI後，價格來到2,800–3,000美元，漲幅最大。

不過物流業者也指出，元月初有望順利加收，但加收期間能支撐多久，還要看大陸及東南亞地區趕工出貨量能是否延續。全球各大廠商為因應美國推動對等關稅及美中關係變化，生產基地可能轉移，未來貨量將流向有關稅優勢的東南亞地區，亞洲區間航線需求量將更旺。

長榮去年前三季合併稅後純益600.62億元，較去年同期減少486.92億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，EPS 27.74元。陽明去年累計前三季合併營收達1,262.65億元，年減25%，稅後純益148.1億元，年減71%，EPS 4.24元。

受到運價上行及高股利期待影響，法人近日連續買超長榮、陽明，投信連八買長榮、陽明則獲外資連八買，但投信連續賣超，呈現土洋對作。長榮今股價盤中上漲逾1%，陽明小漲，整體股價近期呈上行走勢。