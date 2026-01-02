台積電今日再創天價 領軍大盤創新高 法人提醒這樣操盤

台股新年開紅盤，護國神山台積電更帶頭上攻創下每股1575元新天價，大盤指數今日最高來到29325.16點的新高點，大漲逾360點，成交量也放大至4300億之上，多頭氣勢強勁。

對於後續的布局，法人建議產業可關注在受惠AI趨勢正向的PCB、散熱模組、連接器、記憶體、光收發模組等關鍵零組件，和庫存去化完畢產業周期復甦的被動元件，以及先進製程與先進封裝供不應求帶動的周邊供應鏈。

但是法人也提醒，籌碼面則需留意融資餘額處在高水位，浮額偏高，元旦後法人若能積極表態，有望助攻行情；反之，可能呈現高檔震盪。從技術面來看，近期受聖誕、元旦假期導致資金收斂，但在量能退潮之際，指數一路沿5日線向上，短線上5日線未失守之前，仍屬於多頭行情。

對於操作策略，法人建議，在台股基本面無虞，但籌碼浮動且量能受限的環境下，不宜過度追價，並避開籌碼浮額偏高的個股，利用震盪之餘尋找低基期且趨勢正向的標的，逢拉回支撐不破，等法人買盤轉強時，再行留意布局時機。

法人分析，台股在周三2025年封關收紅，資金略有回升，而相較於美股2025年封關日交投清淡，四大指數收低，道瓊跌0.63%、標普500跌0.74%、那斯達克跌0.76%、費半指數跌 1.2%，台股新年大開紅盤，台積電領軍上攻帶動大型權值股走高是主要原因，台達電每股也大漲32元，漲幅超過3%，封測雙雄日月光投控、京元電都有亮眼的表現，京元電子盤中更一度漲停，股價均延續多頭格局。

法人分析，台股動能仍來自美國科技巨頭的大規模資本支出，並定調今年AI基礎建設的強勁需求為投資主軸，但是法人仍然提醒儘管 AI 需求暢旺，投資人須密切追蹤三大變數。首先，關稅議題是否再次干擾全球供應鏈的效率與成本；其次．Al應用的變現能力能否提升；最後，地緣政治風險是否進一步升溫，增加市場的不確定性。