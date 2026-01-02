法說會行情暖身 台積電股價市值同步再創新天價

台積電（2330）預訂1月15日召開法說會，法說會行情已提前暖身，盤中最高衝上1,580元，上漲30元，市值衝過40.8兆元同步再創新天價。

台積電受惠AI應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從2026年至2029年連續四年調升先進製程報價，2026年新報價將從元旦起生效，法人看好將挹注台積電明年首季傳統淡季業績持續衝鋒，有望至少持平本季甚是小幅季增，挑戰歷年最旺的第1季。

台積電預定2026年1月15日召開實體法說會，外界聚焦2026年首季展望及漲價議題。法人認為，台積電明年首季可望淡季不淡，主因輝達、超微等大客戶新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，成為台積電3奈米以下先進製程持續供不應求的關鍵動能。

台積電先進製程方面，台積近日更新官網，提及公司2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。台積公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容以持續進行2奈米製程技術效能提升。台積公司2奈米製程的生產基地位於晶圓二十二廠，還有寶山廠區，台積先前法說會上已提及正在新竹與高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。

台積電在官網提到，公司N2技術將成為業界在密度和能源效率上最為先進的半導體技術。N2技術採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。N2及其衍生技術將因我們持續強化的策略，進一步擴大台積公司的技術領先優勢。

另一方面美國政府日前已給予三星電子與SK海力士為期一年的出口許可設備至大陸，業界預期台積電（2330）大陸廠區同步，台積電日前也證實已獲得美國商務部一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。