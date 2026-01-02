快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電飆衝1,580元天價 這幾檔概念股齊飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）去年封關股價收在1,550元，寫歷史新高，全年上漲475元，去年漲幅44.18%，2026年開紅盤，股價持續飆高，2日開高走高衝達1,580元，上漲30元，再創天價，台積電概念股也跟著飆，尤其是設備及材料供應鏈的漲勢更強，宜特（3289）、均豪（5443）、達興材料（5234）、台特化等盤中亮燈漲停

⭐2025總回顧

台積電南京廠確認取得一年期許可後，加上N2製程將如期量產，預計今年下半年將明顯貢獻營收，市場看好在AI需求下，台積電今年第1季可望淡季不淡，預估全年營收成長超過25%，每股純益上看80~85元。

台積電預計在1月15日召開法說會，將公布2025年第4季財報及2026年第1季財測，市場看好持續受惠AI需求，預估2026年營收及獲利仍有望再挑戰新高。

台積電ADR周三上漲1.44%，台積電早盤以1,555元開高，一開盤就再創歷史新高，股價雖一度短暫回探至1,545元，下跌5元，但盤中再往上拉升衝達1,580元，再創歷史新高價，市值40兆9,733億元。

台積電股價飆高，概念股也跟著大漲表態，宜特開高後衝上漲停126.5元鎖死；達興材料也衝上漲381.5元；均豪同樣亮燈漲停；台特化也一度衝達漲停347.5元，盤中漲幅9.81%；另外，均華（6640）、志聖（2467）、漢科（3402）、由田（3455）、京元電子（2449）等則是上漲逾半根停板。

台積電 漲停

延伸閱讀

2026開紅盤！台積電天價開高後衝1565元、市值40.58億 台股也創高

台積電觸1565元再創新天價　市值衝高至40.58兆

台積、三星2奈米製程大PK 史上最貴手機晶片 來了

1,882億股息活水 來了

相關新聞

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

台股2026年開紅盤多頭氣盛！權王台積電（2330）盤中衝上1,570元歷史新高，帶動加權指數突破29,250點，千金股...

2026開紅盤！台積電天價開高後衝1565元、市值40.58億 台股也創高

台股2日開紅盤，2026年第1個交易日順利開出好彩頭，早盤開高衝上29,000點關卡之上，一度衝達29,167.96點，...

開年紅！台股開盤越過2萬9 大盤與台積電再創新高

台股2日開盤指數上漲53.08點，開盤指數為290,16.68點；多頭再拉高到29,167點創新高。台積電（2330）開...

台股五行情催動…衝關30K 上攻可期

台股2025年擺尾收高，多頭氣勢旺盛。法人普遍預期，外資連三月逢高結帳後，新一年度布局買盤可望自元月陸續歸隊，加上美國消...

台積電今日再創天價 領軍大盤創新高 法人提醒這樣操盤

台股新年開紅盤，護國神山台積電更帶頭上攻創下每股1575元新天價，大盤指數今日最高來到29325.16點的新高點，大漲逾...

法說會行情暖身 台積電股價市值同步再創新天價

台積電（2330）預訂1月15日召開法說會，法說會行情已提前暖身，盤中最高衝上1,580元，上漲30元，市值衝過40.8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。