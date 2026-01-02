台積電飆衝1,580元天價 這幾檔概念股齊飆漲停

台積電（2330）去年封關股價收在1,550元，寫歷史新高，全年上漲475元，去年漲幅44.18%，2026年開紅盤，股價持續飆高，2日開高走高衝達1,580元，上漲30元，再創天價，台積電概念股也跟著飆，尤其是設備及材料供應鏈的漲勢更強，宜特（3289）、均豪（5443）、達興材料（5234）、台特化等盤中亮燈漲停。

台積電南京廠確認取得一年期許可後，加上N2製程將如期量產，預計今年下半年將明顯貢獻營收，市場看好在AI需求下，台積電今年第1季可望淡季不淡，預估全年營收成長超過25%，每股純益上看80~85元。

台積電預計在1月15日召開法說會，將公布2025年第4季財報及2026年第1季財測，市場看好持續受惠AI需求，預估2026年營收及獲利仍有望再挑戰新高。

台積電ADR周三上漲1.44%，台積電早盤以1,555元開高，一開盤就再創歷史新高，股價雖一度短暫回探至1,545元，下跌5元，但盤中再往上拉升衝達1,580元，再創歷史新高價，市值40兆9,733億元。

台積電股價飆高，概念股也跟著大漲表態，宜特開高後衝上漲停126.5元鎖死；達興材料也衝上漲381.5元；均豪同樣亮燈漲停；台特化也一度衝達漲停347.5元，盤中漲幅9.81%；另外，均華（6640）、志聖（2467）、漢科（3402）、由田（3455）、京元電子（2449）等則是上漲逾半根停板。