快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

台股盤中漲逾300點　續創達29274點新高

中央社／ 台北2日電
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

2026年台股開紅盤，台積電領軍再創1575元新天價，加上記憶體、機器人、矽光子、軍工等族群齊漲，加權指數盤中漲逾300點，台股續創29274.18點新高。

⭐2025總回顧

至10時42分左右，加權指數達29266.94點，上漲303.34點，漲幅1.05%，成交金額新台幣3419.24億元。

台積電今天盤中續攻至1575元新高、上漲25元，為台股多頭重心；鴻海震盪上揚2.5元至233元；台達電達998元，上漲35元，再次挑戰千元關卡。

伺服器概念股廣達盤中達277.5元，漲5.5元；緯創漲3元至153.5元；緯穎早盤整理後走高，上攻達4595元，上漲110元。

記憶體族群走勢震盪，但盤中維持漲勢，群聯高點1460元，漲10元；威剛由黑翻紅至282元，上揚2.5元；南亞科、華邦電由黑翻紅後一路攀高至201.5元及漲停價90.8元，分別上漲8.5元及8.2元，續扮強勢指標；鈺創及晶豪科分別上漲5元及11.5元，強攻漲停55.8元及129.5元，創波段新高。

台積電 台股

延伸閱讀

記憶體族群開年續噴 晶豪科、旺宏開盤20分鐘鎖漲停

00878、00919皆順利填息！台股再創新高…達人教「景氣燈號策略」告別猜高低

2026開紅盤！台積電天價開高後衝1565元、市值40.58億 台股也創高

台積電觸1565元再創新天價　市值衝高至40.58兆

相關新聞

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

台股2026年開紅盤多頭氣盛！權王台積電（2330）盤中衝上1,570元歷史新高，帶動加權指數突破29,250點，千金股...

2026開紅盤！台積電天價開高後衝1565元、市值40.58億 台股也創高

台股2日開紅盤，2026年第1個交易日順利開出好彩頭，早盤開高衝上29,000點關卡之上，一度衝達29,167.96點，...

開年紅！台股開盤越過2萬9 大盤與台積電再創新高

台股2日開盤指數上漲53.08點，開盤指數為290,16.68點；多頭再拉高到29,167點創新高。台積電（2330）開...

台股五行情催動…衝關30K 上攻可期

台股2025年擺尾收高，多頭氣勢旺盛。法人普遍預期，外資連三月逢高結帳後，新一年度布局買盤可望自元月陸續歸隊，加上美國消...

台積電今日再創天價 領軍大盤創新高 法人提醒這樣操盤

台股新年開紅盤，護國神山台積電更帶頭上攻創下每股1575元新天價，大盤指數今日最高來到29325.16點的新高點，大漲逾...

法說會行情暖身 台積電股價市值同步再創新天價

台積電（2330）預訂1月15日召開法說會，法說會行情已提前暖身，盤中最高衝上1,580元，上漲30元，市值衝過40.8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。