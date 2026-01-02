台股盤中漲逾300點　續創達29274點新高

2026年台股開紅盤，台積電領軍再創1575元新天價，加上記憶體、機器人、矽光子、軍工等族群齊漲，加權指數盤中漲逾300點，台股續創29274.18點新高。

至10時42分左右，加權指數達29266.94點，上漲303.34點，漲幅1.05%，成交金額新台幣3419.24億元。

台積電今天盤中續攻至1575元新高、上漲25元，為台股多頭重心；鴻海震盪上揚2.5元至233元；台達電達998元，上漲35元，再次挑戰千元關卡。

伺服器概念股廣達盤中達277.5元，漲5.5元；緯創漲3元至153.5元；緯穎早盤整理後走高，上攻達4595元，上漲110元。

記憶體族群走勢震盪，但盤中維持漲勢，群聯高點1460元，漲10元；威剛由黑翻紅至282元，上揚2.5元；南亞科、華邦電由黑翻紅後一路攀高至201.5元及漲停價90.8元，分別上漲8.5元及8.2元，續扮強勢指標；鈺創及晶豪科分別上漲5元及11.5元，強攻漲停55.8元及129.5元，創波段新高。