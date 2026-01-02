2026開紅盤！台積電天價開高後衝1565元、市值40.58億 台股也創高
台股2日開紅盤，2026年第1個交易日順利開出好彩頭，早盤開高衝上29,000點關卡之上，一度衝達29,167.96點，再創歷史新高，權王台積電（2330）也是同步刷新歷史新高，早盤以1,555元開出，上漲5元，股價開高後一度衝達1,565元，上漲15元，市值增至40兆5,843億元。
⭐2025總回顧
台積電預計1月15日召開法說會，將公布2025年第4季財報及2026年第1季財測，市場看好持續受惠AI需求，預估2026年營收及獲利仍有望再挑戰新高。
台積電ADR周三上漲1.44%，台積電早盤以1,555元開高，一開盤就再創歷史新高，早盤一度拉升至1,565元，續寫天價，股價衝高後也一度短暫回探至1,545元，下跌5元，盤中力守在紅盤之上。
台積電開高創歷史高價，台股早盤以29,016.68點開出，上漲53.08點，大盤指數再衝上29,000點，盤中一度衝達29,167.96點，再創歷史新高，台股2026年開紅盤，順利博得好彩頭。
