台股2025年底開戶數1376萬創新高　年增55萬戶

台股從2023年至2025年，連續3年指數年漲幅超過2成，長多行情吸引民眾投入股市。根據台灣證券交易所統計，截至2025年12月底，台股累積總開戶數達到1376萬7825人，較2024年底增加約55.17萬人，並較去年11月再增加約5.35萬人，續創新高。

進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，2025年61歲以上新增開戶數達22萬51人，增加最多，包辦去年整體新增開戶數比重近4成；其次是19歲以下新增9萬4239人。

值得一提的是，台股近年投資人走向年輕化，61歲以上開戶數多數時間呈現逐月減少或停滯；但2024年12月到2025年1月，61歲以上開戶數突然從380萬1985人跳增到402萬8648人，1個月間大增22.66萬人。證交所特別補充說明，由於人口老化，隔年度的統計，剛好會有一批人跨過61歲的門檻，才造成單月人數大增。

根據證交所2025年12月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為67萬5865人，年增9萬4239人；20至30歲累積開戶數178萬5880人，年增5萬9061人；31至40歲累積開戶數223萬5227人，年增6萬6446人；41至50歲累積開戶數260萬9211人，年增7萬557人；51至60歲累積開戶數233萬2354人，年增3萬4562人；61歲以上累積開戶數402萬2036人，年增22萬51人；法人等其他累積開戶數10萬7252人，年增6868人。