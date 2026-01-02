快訊

台積電觸1565元再創新天價　市值衝高至40.58兆

中央社／ 台北2日電
台積電。路透
台股今天是2026年首個交易日，開盤勁揚，其中權王台積電早盤最高觸1565元，漲0.96%，再創歷史新天價，市值升至新台幣40.58兆元，續創新高。

台積電受惠人工智慧（AI）強勁需求，2025年兩度調高全年營運展望，預期美元營收可望成長近35%，市場預期，台積電今年在AI需求持續強勁帶動下，營運將維持成長，目標再創歷史新高。

台積電股價去年不斷創新天價，是推升台股持續創歷史新高的主要動力。台積電去年12月31日封關收在1550元，去年累計上漲475元，貢獻大盤3813點，漲幅44.18%。台積電去年市值增加12.31兆元，攀升至40.19兆元。

台積電去年12月底在官網宣布，2奈米製程技術如期在去年第4季開始量產，採用第一代奈米片電晶體技術，位於高雄的晶圓22廠是2奈米製程的生產基地。

除了晶圓22廠外，台積電先前在法人說明會中指出，在新竹科學園區同步建置2奈米晶圓廠，因應客戶強勁結構性需求。

台積電將於1月15日召開法人說明會，除業績展望外，台積電2026年資本支出，以及全球營運布局，包括美國、日本和德國廠進展，都是市場關注重點。

