開年紅！台股開盤越過2萬9 大盤與台積電再創新高

台股2日開盤指數上漲53.08點，開盤指數為290,16.68點；多頭再拉高到29,167點創新高。台積電（2330）開盤價1,555，上漲5元；隨後走揚到1,565元創新高。

群益投顧表示，短線漲多有震盪可能，但技術面維持多頭趨勢，元月紅包行情仍可期待。以盤面熱門短多標的，續參考短期均線變化換股操作因應。

操作題材可留意： 台積法說行情啟動，供應鏈有發揮空間。台積電1月15日將召開法說，公布2025年第4季財報及2026年第1季財測，市場預期在AI推論需求加速接棒驅動下，2026年營收獲利可望再挑戰新高，預期元旦後外資陸續歸隊將再啟動一波升評潮，挹注法說行情熱度，相關供應鏈有發揮空間。

周三（12月31日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,063.29點，下跌303.77點、跌幅0.63%；S&P500指數下跌0.74%；那斯達克指數下跌0.76%；費半指數下跌1.2%。台積電ADR漲1.44%。

美股2025年最後個交易日市況清淡，四大指數收低。台積電獲美核發出口中國大陸許可允許晶圓設備交付南京廠；另大陸科技公司對H200需求強勁下單超過200萬片，輝達已接洽台積電要求提高產能。

三大法人周三集中市場合計賣超67.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超5.1億元，投信賣超28.7億元，自營商（自行買賣）賣超2.4億元，自營商（避險）賣超31.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,140口至1,381口，其中，外資淨空單減少1,200口至25,059口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,271口至3,979口。

選擇權未平倉量部分，12月W5大量區買權OI落在29,000點，賣權最大OI落在28,900點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在28,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.32上升至1.44。VIX指數上升0.26至18.25。外資台指期買權淨金額1億元 ; 賣權淨金額0.04億元。整體選擇權籌碼面中性。