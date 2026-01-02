台股2026年首個交易日　外資歸隊布局焦點股

今天是台北股市2026年首個交易日，雖然美股在2025年封關下跌，恐影響台股走勢，但外資休假結束歸隊，有機會回補台股，仍受市場矚目。

2025年最後一個交易日，美股主要指數收黑，但全年仍繳出亮眼漲幅。道瓊工業指數終場下挫303.77點或0.63%，收報48063.29點；標準普爾500指數下跌50.74點或0.74%，收在6845.50點；以科技股為主的那斯達克指數下滑177.09點，或0.76%，收在23241.99點；費城半導體指數下跌85.97點或1.20%，收7083.13點。

台股2025年封關，加權指數終場上漲256.47點，收在28963.6點，創收盤與封關指數新高，盤中最高達29009.81點，同步創歷史新高；台股2025年上漲5928.5點。

宏遠投顧指出，因外資在耶誕節過後回來，新的一年重新布局，通常會布局股價已整理一段期間，且本益比較為偏低的中大型績優股，以及價值遭低估的電子股及傳產生技股。

晶圓代工廠台積電在31日表示，美國商務部已核發1年期的出口許可予台積電（南京），確保台積電（南京）的營運及產品出貨不受影響。

面板廠群創因接獲國際大廠扇出型面板級封裝訂單消息，帶動股價連續拉兩根漲停板後，緊接著在2025年最後一個交易日盤中仍勁揚8.89%，收盤漲4.60%，更在2025年最後兩個交易日分別成交87.5萬、93萬餘張。

不過同時，群創在2025年最後3個交易日，連2日為外資買超第一名，合計買超逾11萬張。之後外資再於封關日賣超群創達11萬4250張。

櫃買中心日前公布，2025年個股市值前10名，因記憶體大漲推升股價登上「千金股」之列的群聯，以3126.79億元居上櫃市值龍頭；股王信驊、電子紙廠元太分別以2744.47億元及2279.75億元居2、3名。