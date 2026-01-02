1,882億股息活水 來了

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近日在市場半信半疑中，以驚驚漲走勢創高。專家指出，台積電（2330）、聯發科、可成等28家上市櫃公司，預計7日起至金蛇年封關前陸續發放現金股利，總共挹注約1,882億元，股息再投入可望添增多頭上攻30,000點的資金動能。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清分析，美股四大指數維持高姿態整理，台股挾外資賣壓縮減、企業獲利成長、人工智慧（AI）展望仍佳等利多條件助攻，近日延續技術面「低不破低、高點更高」的多頭走勢，封關日締造歷史新猷。

法人指出，加權指數短線反彈逾1,600點後，需留意高檔賣壓伺機出籠，所幸外資買盤可望於年後回籠，加上台積電等採一年多次配息政策的上市櫃公司除息後，現金股利陸續發放且再投入，新增的股市資金動能將有利消化空方力道，推升大盤持續震盪墊高。

台股目前進入除權息淡季，但根據CMoney統計，元月7日起至2月6日止，仍有28家上市櫃公司接連發放現金股息，股東將於金蛇年封關前喜迎大紅包，其中以台積電於元月8日發放的1,296.6億元規模居冠，聯發科495.1億元排名第二。

股息發放水準在10億元以上公司，包括可成18.7億元、新普17.5億元、群聯13.4億元等三家；至於環球晶、聖暉*、中美晶、華建、汎德永業、是方、長華*、長科*、葡萄王、八方雲集、朋億*、家登、綠界科技*、宏正、桂盟等公司，則在1億至9.5億元不等，加計其餘股息在1億元以下公司，合計現金股息將達1,882億元。

