台股五行情催動…衝關30K 上攻可期

台股2025年擺尾收高，多頭氣勢旺盛。法人普遍預期，外資連三月逢高結帳後，新一年度布局買盤可望自元月陸續歸隊，加上美國消費電子展（CES）、上市櫃去年12月營收、台積電（2330）法說、科技廠旺年會、紅包等五大行情催動，大盤元月上半月衝關30,000點可期。

群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利觀察，外資2025年第4季於26,000點以上高檔連三個月分別賣超991.2億元、3,748.9億元、602.5億元，但大盤指數僅於11月短暫拉回後，多頭重啟攻勢，主要受惠豐沛內資低檔承接力道強勁。

第一金投顧董事長黃詣庭、蔡明彥、李秀利分析，隨美聯準會（Fed）降息循環延續、AI供應鏈中長期基本面仍佳，外資年後新一波買盤可望陸續回籠，權值股可望迎來資金行情，台股大盤成交量亦將順勢放大，化解技術面量價背離疑慮。

法人看好台股元月上半月表現將較下半月熱絡，蓄勢攻堅30,000點，主因CES展預計美國時間6日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等兩大AI要角開展前一日將發表專題演講，有利短多點火AI股。

其次，2025年12月營收將於10日前公布，一般預期AI股仍有佳績可期，尤其記憶體、印刷電路板（PCB）等兩大漲價族群備受矚目；第三，台積電15日舉行法說會，以往基於保守財測原則，最後都繳出超標的亮麗成績單，可望吸引資金提前卡位。

第四，時間接近蛇年歲末，重要科技廠高層可望相繼於旺年會釋出後市展望利多訊息；第五，統計過去十年，台股元月上漲機率約60%，因而元月上演紅包、年終獎金及作夢行情機率高。

至於台股元月下半月行情相對保守原因有二，首先，Fed預計28日舉行利率決策會議，市場預期不會降息，並會對主席鮑爾的談話採取觀望態度。第二，微軟、Meta、特斯拉、蘋果等美大型科技股月底公布財報，在歷經甲骨文、博通先前的震撼教育後，多頭心態可能轉為保守。

展望後市，法人認為，市場等待2026年新一年度資金布局與基本面訊號，建議操作宜採取高出低進、汰弱留強策略，聚焦低基期、具實質成長或產業趨勢支撐的中小型題材股，同時留意權值股整理後的再度表態時點伺機進場逢低布局。