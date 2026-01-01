快訊

就市論勢／雲端供應鏈 可長抱

經濟日報／ 朱映蓉（野村平衡基金經理人）

盤勢分析

2025年第4季台股加權指數主要在26,000點至28,000點整理，雖然11月中旬一度受到對AI泡沫化的擔憂而回跌，但11月下旬以來，隨聯準會12月降息的預期加上Google推出的Gemini 3.0廣受好評，淡化AI泡沫化的疑慮，台股開始反彈向上，加權指數持續創高。

聯準會12月降息1碼後，市場普遍預期2026年可能有進一步的降息動作，目前預估2026年有2~3碼的降息空間，使得全球資金的機會成本下降，寬鬆的貨幣政策預期將為股市帶來充沛的流動性，有利於整體市場情緒和估值提升。現階段整體投資氛圍支持股市續創新高，持續正向看待後市。

投資建議

正式進入2026年，市場首先關注的是元月行情，過往經驗顯示，1月股市通常有不錯的成績，今年主要企業公布財報的時間也較晚，落在農曆新年後，台積電雖然在1月中公布財報，預期其表現應該不錯，有助於提振投資信心。

另外，美國經濟表現不錯，去年第3季GDP年增4.3%，11月CPI為2.7%，需要關注的是就業市場，11月失業率為4.6%，可能因美國政府關門直到11月中才結束而有誤差，但若未來就業市場出現急速降溫警訊，將影響投資氣氛。

中長期來看，美國雲端服務業者（CSP）持續增加資本支出，積極投入AI發展，台灣相關供應鏈成長前景良好，即便之前有關AI巨大資本支出的疑慮，但應是集中在少數企業，美國四大CSP財務相當健全，並無此疑慮。

