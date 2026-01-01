三投資策略因應 AI 超級周期
「Ｋ型經濟」成為近期投資圈最熱門的關鍵字，描述的是產業或社會階層如字母K般呈現兩極分化的現象。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，這並非全新現象，早在M型社會概念發酵時就已埋下伏筆，但當前的人工智慧（AI）浪潮正扮演「加速器」角色，將這股兩極化趨勢推向前所未有的高度。
蘇皓毅指出，驅動本輪K型分化的核心動力，正是科技巨擘掀起的AI資本支出軍備競賽。儘管AI泡沫論不時在市場冒出頭，但本輪AI熱潮與2000年網路泡沫有本質差異，最直接的證據就是獲利表現。
更重要的是，AI已從概念炒作階段走向實際應用，成為企業提升生產力的剛性需求與營運管理「標準配備」，企業採用率持續攀升。蘇皓毅指出，值得留意的是，AI基礎建設需要大量資料中心、算力與能源投入，電力供給的物理限制將成為天然調節機制，這也讓擁有核能與燃氣發電資產的公用事業公司成為隱形受益者之一。
因應AI超級周期，蘇皓毅提出三大方向。首先，提高資產負債表穩健、現金流充裕且具定價力的大型優質企業配置比重，在AI投資領域更要分散布局，半導體、雲端服務與電力基礎設施三大版塊缺一不可。
其次，落實多元配置策略。考量各國景氣週期與產業結構差異，除了美股主戰場之外，應逐步提高新興市場的投資比重，並適度納入實體資產標的，分散單一市場風險。
第三，掌握債市甜蜜點。當前殖利率仍處於相對高檔，隨著2026年降息預期升溫，中長天期債券有表現空間。適度配置存續期較長的高評級非投資等級債券及新興市場美元債，可兼顧息收與資本利得空間。
