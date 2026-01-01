快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

三投資策略因應 AI 超級周期

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

「Ｋ型經濟」成為近期投資圈最熱門的關鍵字，描述的是產業或社會階層如字母K般呈現兩極分化的現象。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，這並非全新現象，早在M型社會概念發酵時就已埋下伏筆，但當前的人工智慧（AI）浪潮正扮演「加速器」角色，將這股兩極化趨勢推向前所未有的高度。

⭐2025總回顧

蘇皓毅指出，驅動本輪K型分化的核心動力，正是科技巨擘掀起的AI資本支出軍備競賽。儘管AI泡沫論不時在市場冒出頭，但本輪AI熱潮與2000年網路泡沫有本質差異，最直接的證據就是獲利表現。

更重要的是，AI已從概念炒作階段走向實際應用，成為企業提升生產力的剛性需求與營運管理「標準配備」，企業採用率持續攀升。蘇皓毅指出，值得留意的是，AI基礎建設需要大量資料中心、算力與能源投入，電力供給的物理限制將成為天然調節機制，這也讓擁有核能與燃氣發電資產的公用事業公司成為隱形受益者之一。

因應AI超級周期，蘇皓毅提出三大方向。首先，提高資產負債表穩健、現金流充裕且具定價力的大型優質企業配置比重，在AI投資領域更要分散布局，半導體、雲端服務與電力基礎設施三大版塊缺一不可。

其次，落實多元配置策略。考量各國景氣週期與產業結構差異，除了美股主戰場之外，應逐步提高新興市場的投資比重，並適度納入實體資產標的，分散單一市場風險。

第三，掌握債市甜蜜點。當前殖利率仍處於相對高檔，隨著2026年降息預期升溫，中長天期債券有表現空間。適度配置存續期較長的高評級非投資等級債券及新興市場美元債，可兼顧息收與資本利得空間。

AI 新興市場

延伸閱讀

陸指控美「星鏈」衛星2度危險迫近太空站 還被電詐集團利用

封關日登歷史新高！台股2025年飆漲5928點 平均每戶股民樂賺149萬

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

AI泡沫何時來…當Gemini超車ChatGPT 軍備競賽進尾聲！他點2科技廠壓力爆大

相關新聞

台股大盤漲基層無感 雞腿便當130…帳單漲比較有感

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生...

壽險業利多來了！法人評估有利增加配息、看好這幾檔

金管會擬修正攤銷後成本衡量（AC）債務工具兌換差額，改以直線法攤銷處理，法人看好有助降低壽險傳統避險工具成本，目前金融股...

全球景氣回溫、AI紅利與寬鬆政策 投信看好2026台股

台股2025年以歷史新高28963.60點亮麗作收，全年大漲5928.50點或25.73%，已連續3年指數漲幅逾2成。進...

台股封關…收28963創新高 上市櫃總市值突破百兆元

二○二五年台北股匯市昨天封關，雙雙收紅。台股昨收二萬八九六三點的新高，去年上漲五九二八點也創紀錄，年線「連三紅」，每位股...

2025創高封關…台股六天王 寫八大紀錄

台股2025年昨（31）日創高封關，上市櫃六大天王出列，台積電包辦市值王、當沖王；元大台灣50（0050）奪下零股王、存...

台股2025驚驚漲 外資全年賣超5,995億元

台股2025年行情驚驚漲，以史高亮麗封關。觀察法人資金流向，全年三大法人共計賣超6,416.8億元，為史上第四高，其中外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。