快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

壽險業利多來了！法人評估有利增加配息、看好這幾檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股。示意圖／聯合報系資料照片
台股。示意圖／聯合報系資料照片

金管會擬修正攤銷後成本衡量（AC）債務工具兌換差額，改以直線法攤銷處理，法人看好有助降低壽險傳統避險工具成本，目前金融股看好中信金（2891）、永豐金（2890），壽險金控以獲利、配息能力及資本水準來看，富邦金（2881）、國泰金（2882）優於台新新光金。

⭐2025總回顧

大型本國投顧分析，國內壽險業長年存在資產與負債的幣別錯配問題，主要在於台幣保單對應的台幣債券收益規模低且收益低，壽險業選擇投資較高利率的海外債券，以符合匹配資產負債期間及穩定收益，並改善高利率保單的利差損。

依據目前壽險匯率會計（IAS 21），財報需逐月反映海外投資匯兌損失，壽險業以承作大量傳統避險工具換匯交易（CS）及無本金交割遠期外匯（NDF）避險以降低匯損，但因避險效益有限，長期影響壽險財務體質及財報解讀合理性。

金管會這次研議修正「保險業財務報告編製準則」的兌換損益規定，除依據債務工具投資的預期剩餘存續期間，按直線法逐券逐筆攤銷認列於兌換損益外，未攤銷的累計未實現兌換淨額應列於其他資產或其他負債。

此舉在債務工具到期或處分時，未攤銷部分認列於當期兌換損益，將有助降低壽險傳統避險工具成本，但降低的成本轉為外匯價格變動準備金或特別盈餘公積。

法人指出，節省避險工具成本可擴大壽險金控的可分配盈餘能力，考量欲降低CS避險工具可能須向央行申請，預估實施新制初期將降低成本較高的NDF避險。

以國泰人壽來看，目前推估新制實施後，可降低避險工具成本約250億元，其中，150億元仍需提列固定提存國外投資淨曝險1.5%的外價金，另100億元則為特別盈餘公積，目前公司仍預估2026年避險成本為1%至1.5%。

至於富邦人壽、新光人壽及台灣人壽並未公布節省避險成本金額，法人推估分別為163億元、117億元及38億元，以避險工具成本節省2.5%計算，但須視保發中心實際計算公式及各公司公布金額而定。

法人認為，美10年及30年公債殖利率自去年12月以來分別回升至4.2%及4.8%，不利壽險長天期債券評價及年底其他權益評價水準，壽險金控今年配息水準仍須視12月一次性提列稅前獲利的30%至外價金，及上季金融市場波動影響金控淨值。

此外，壽險2026年接軌TW-ICS資本疑慮淡化，但仍具接軌IFRS17的淨值、CSM及獲利水準具不確定性。

壽險業 金控 台股

延伸閱讀

股市軍火庫 壽險兆元重兵布陣

發債規模超越現金增資

為何壽險業發債額 連三年「年年破千億元」？

壽險會計制度調整 異見多

相關新聞

台股大盤漲基層無感 雞腿便當130…帳單漲比較有感

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生...

壽險業利多來了！法人評估有利增加配息、看好這幾檔

金管會擬修正攤銷後成本衡量（AC）債務工具兌換差額，改以直線法攤銷處理，法人看好有助降低壽險傳統避險工具成本，目前金融股...

全球景氣回溫、AI紅利與寬鬆政策 投信看好2026台股

台股2025年以歷史新高28963.60點亮麗作收，全年大漲5928.50點或25.73%，已連續3年指數漲幅逾2成。進...

台股封關…收28963創新高 上市櫃總市值突破百兆元

二○二五年台北股匯市昨天封關，雙雙收紅。台股昨收二萬八九六三點的新高，去年上漲五九二八點也創紀錄，年線「連三紅」，每位股...

2025創高封關…台股六天王 寫八大紀錄

台股2025年昨（31）日創高封關，上市櫃六大天王出列，台積電包辦市值王、當沖王；元大台灣50（0050）奪下零股王、存...

台股2025驚驚漲 外資全年賣超5,995億元

台股2025年行情驚驚漲，以史高亮麗封關。觀察法人資金流向，全年三大法人共計賣超6,416.8億元，為史上第四高，其中外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。