壽險業利多來了！法人評估有利增加配息、看好這幾檔

金管會擬修正攤銷後成本衡量（AC）債務工具兌換差額，改以直線法攤銷處理，法人看好有助降低壽險傳統避險工具成本，目前金融股看好中信金（2891）、永豐金（2890），壽險金控以獲利、配息能力及資本水準來看，富邦金（2881）、國泰金（2882）優於台新新光金。

大型本國投顧分析，國內壽險業長年存在資產與負債的幣別錯配問題，主要在於台幣保單對應的台幣債券收益規模低且收益低，壽險業選擇投資較高利率的海外債券，以符合匹配資產負債期間及穩定收益，並改善高利率保單的利差損。

依據目前壽險匯率會計（IAS 21），財報需逐月反映海外投資匯兌損失，壽險業以承作大量傳統避險工具換匯交易（CS）及無本金交割遠期外匯（NDF）避險以降低匯損，但因避險效益有限，長期影響壽險財務體質及財報解讀合理性。

金管會這次研議修正「保險業財務報告編製準則」的兌換損益規定，除依據債務工具投資的預期剩餘存續期間，按直線法逐券逐筆攤銷認列於兌換損益外，未攤銷的累計未實現兌換淨額應列於其他資產或其他負債。

此舉在債務工具到期或處分時，未攤銷部分認列於當期兌換損益，將有助降低壽險傳統避險工具成本，但降低的成本轉為外匯價格變動準備金或特別盈餘公積。

法人指出，節省避險工具成本可擴大壽險金控的可分配盈餘能力，考量欲降低CS避險工具可能須向央行申請，預估實施新制初期將降低成本較高的NDF避險。

以國泰人壽來看，目前推估新制實施後，可降低避險工具成本約250億元，其中，150億元仍需提列固定提存國外投資淨曝險1.5%的外價金，另100億元則為特別盈餘公積，目前公司仍預估2026年避險成本為1%至1.5%。

至於富邦人壽、新光人壽及台灣人壽並未公布節省避險成本金額，法人推估分別為163億元、117億元及38億元，以避險工具成本節省2.5%計算，但須視保發中心實際計算公式及各公司公布金額而定。

法人認為，美10年及30年公債殖利率自去年12月以來分別回升至4.2%及4.8%，不利壽險長天期債券評價及年底其他權益評價水準，壽險金控今年配息水準仍須視12月一次性提列稅前獲利的30%至外價金，及上季金融市場波動影響金控淨值。

此外，壽險2026年接軌TW-ICS資本疑慮淡化，但仍具接軌IFRS17的淨值、CSM及獲利水準具不確定性。