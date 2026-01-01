全球景氣回溫、AI紅利與寬鬆政策 投信看好2026台股

台股2025年以歷史新高28963.60點亮麗作收，全年大漲5928.50點或25.73%，已連續3年指數漲幅逾2成。進入2026年，台新投信、野村投信等土洋法人均看好在全球景氣、資金寬鬆與AI資本支出等3大動能驅動下，台股持續樂觀。

台新投信投資長趙志中展望2026年，認為美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵下，加上聯準會（FED）降息，以及AI資本支出支撐，可望避免經濟衰退風險。

趙志中分析，AI算力供不應求的情況將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買輝達（NVIDIA）的GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5000億美元。

台新投信認為，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體產業具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星等熱門領域，可望建立新護國群山產業，並帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。

野村投信同樣認為2026年台股有3大驅動力，包括全球景氣回溫、政策寬鬆延續，以及AI資本支出擴張，將為電子與傳產供應鏈提供結構性成長機會。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，AI應用逐步延伸至消費端，帶來新商機。她看好智慧眼鏡將在2026年至2028年快速普及，推升軟板產業產值。語音助理、即時翻譯與AR疊加需求，促使硬體小型化、輕量化，軟板需求量與單價同步提升，成為下一波產值提升的核心動能。

傳產方面，姚郁如認為美國服飾產業經過2年半的疫後庫存去化，2025年初回到健康水準，2026年有望回補，加上世足賽由美、加、墨3國聯合主辦，看好運動品牌2026年營收成長性可望優於全球GDP，有利台灣紡織廠、製鞋廠。

姚郁如也認為2026年金融業維持穩定成長，受惠資金環境寬鬆與企業獲利提升，銀行業在利率下降環境下，放款需求回升，保險業則受惠於股市上行，資產價值提升。整體而言，野村投信認為相較於2025年AI科技股一支獨秀，2026年台股包括科技、傳產、金融表現可望較為均衡。