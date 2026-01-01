30千金新時代要來了
台股2025年封關時刻，市場交出極具指標性成績單，多檔27檔個股穩坐「千金股」寶座，另有五檔股價900元以上、兩檔800元以上「準千金股」蓄勢待發，將使2026年有望挑戰「30千金」盛世。 檢視股價800元以上的個股名單，半導體與AI伺服器產業無疑是最大贏家。高居股王寶座的信驊（5274）以7,260元領跑。
⭐2025總回顧
目前位居800元至1,000元大關的「準千金」部隊同樣陣容堅強。台達電昨（31）收963元，距離千元關卡僅一步之遙；旭隼、亞德客-KY、漢唐、印能科技、新代以及新應材等七檔個股，收盤價均站穩800元以上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言