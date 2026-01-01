2026進行式 挑戰「35K」大行情 AI領軍 五特攻隊跟著衝

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
據國內十大投顧機構預測，台股2026年有望延續多頭氣勢，挑戰歷史新高的「35K」大行情，同步看好AI族群仍將是盤面主流，但有別2025年AI一枝獨秀局面，資金外溢效應將帶動特用化學等半導體上游、成衣製鞋、金融、軍工國防、低基期傳產等五大非AI族群走強。

⭐2025總回顧

綜合中信、台新、統一等十大投顧調查，2026年台股加權指數的預估區間大多落在24,500點至35,000點間。其中，中信投顧與台新投顧最樂觀，預期指數最高點可攀升至35,000點大關；統一投顧則推估高點34,988點，預期在第4季達巔峰。

十大投顧看2026年台股高低點
十大投顧看2026年台股高低點

儘管高點可期，投顧機構也提醒投資人留意波動，指數走勢可能呈現「微笑曲線」或「雙峰型」，即第1季與第4季為高點，中間則可能因評價修正、景氣不確定性或降息節奏而出現震盪。富邦投顧預測低點可能回測24,500點，而多數機構如群益、華南、凱基等，則認為低點支撐在25,000點至26,000點區間。顯示在長線看好趨勢下，指數仍有約萬點震盪空間。

AI族群同步被認為是2026年台股投資不可或缺的核心配置，但投顧專家也點名了五大「非AI」潛力族群，預期在低基期回補與消費復甦帶動下，將成為獲利亮點。首先是特用化學等半導體上游族群，如華新、台玻、勝一等個股在材料供應鏈中的地位愈發關鍵。其次是受益於全球消費回暖與大型運動賽事題材的成衣製鞋族群，重點標的包含儒鴻（1476）、聚陽、來億-KY等，有望隨著終端庫存去化後迎來補貨需求。

在穩定收益方面，具備高殖利率優勢的金融股是資金避風港，中信金、富邦金、永豐金等被看好有長期投資價值。同時，受惠於地緣政治緊張與太空發展趨勢的國防軍工與衛星族群，如全訊、漢翔、新日興等，其訂單能見度已延伸至2026年後。法人也針對長期處於低檔的傳統股將有漲升機會，如台塑、中鋼、慧洋-KY等在低基期優勢下，一旦景氣循環轉向，補漲行情不容小覷。

2026年非AI潛力族群與重點個股
2026年非AI潛力族群與重點個股

AI 中信金

