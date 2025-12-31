台股封關…收28963創新高 上市櫃總市值突破百兆元

二○二五年台北股匯市昨天封關，雙雙收紅。台股昨收二萬八九六三點的新高，去年上漲五九二八點也創紀錄，年線「連三紅」，每位股民平均賺了一四九萬元；新台幣兌美元匯率以卅一點四三八元作收，去年升值一點三四三元、升幅百分之四點二七，終結年線連三黑，並創近五年最大升幅。

台股昨天開高走高，盤中最高已衝破二萬九千點，最高來到二萬九○○九點，收盤上漲二五六點，成交量放大至五三六一億元。晶圓代工龍頭台積電股價飆上一五五○元的新天價，全年股價漲幅百分之四十四點二，總市值來到四十點二兆元。

在台積電領軍下，上市櫃公司總市值首度突破一○一點七兆元，上市市值為九十四點三兆元、櫃買市場為七點四兆元，和前年的八十點七兆元相比，年增百分之廿六。

回顧去年，DeepSeek震撼登場、川普四月重啟關稅戰，加上聯準會利率決策反覆牽動資金去向，市場一度受股災陰霾籠罩，但隨ＡＩ產業動能再度成為主旋律，權值股領軍回穩，指數震盪墊高，最終在年尾封關之際收在全年高點，為動盪的一年畫下句點。

台股在去年四月七日創下二○六五點單日慘跌紀錄，但隨政策髮夾彎，同月十日再寫下單日暴漲一六○八點的報復性反彈，皆創下歷史之最。此外，年度高低震盪幅度高達一萬一七○二點，超越二○二四年的七二六五點。

去年台股上漲五九二八點，漲點打破二○二四年的紀錄；去年漲幅百分之廿五點七，但在亞股中漲幅只排第六，落後南韓、越南、深圳、香港、日本等股市。

資深分析師許博傑表示，台股在外資放假時還創新高，顯示內資對台股信心滿滿，台積電股價創新高則預示來年ＡＩ趨勢不變。

匯市方面，新台幣匯率經歷「上沖下洗」的一年，新台幣昨小貶一分、收在卅一點四三八元。然而，新台幣自年初至四月初一度貶至卅三點一九六元，五月起受市場情緒翻轉影響急速升值，七月初最高來到廿八點八二八元，升值幅度一度高達百分之十五，高低點波動幅度四點三六八元。此一波動不僅是中央銀行總裁楊金龍自二○一八年上任以來新高，也超越前總裁彭淮南任內的匯率震幅。