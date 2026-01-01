外資按讚五大猛將前景

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

展望2026年，各外資最新投資展望按讚「AI」，包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等五大外資證券，均一致認為AI將是新年度的投資焦點。台廠中，台積電（2330）、鴻海、創意、世芯-KY、日月光投控最具看好共識。

雖然AI產業已開始出現是否泡沫化的雜音，不過展望2026年，外資圈仍一致認為AI仍居投資焦點。小摩認為，2026年投資主軸在於AI主題擴大化，使大型科技公司的年度資本支出將超過5,000億美元。

