外資按讚五大猛將前景
展望2026年，各外資最新投資展望按讚「AI」，包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等五大外資證券，均一致認為AI將是新年度的投資焦點。台廠中，台積電（2330）、鴻海、創意、世芯-KY、日月光投控最具看好共識。
⭐2025總回顧
雖然AI產業已開始出現是否泡沫化的雜音，不過展望2026年，外資圈仍一致認為AI仍居投資焦點。小摩認為，2026年投資主軸在於AI主題擴大化，使大型科技公司的年度資本支出將超過5,000億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言