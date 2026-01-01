台股2025驚驚漲 外資全年賣超5,995億元

台股2025年行情驚驚漲，以史高亮麗封關。觀察法人資金流向，全年三大法人共計賣超6,416.8億元，為史上第四高，其中外資賣超5,995億元，為史上第三高。展望2026年，法人圈預期外資動向將轉賣為買，若此，將成推升台股大動力。

2025年台股是「先蹲後跳」格局。首季末由於美國總統川普實施對等關稅政策，衝擊全球資本市場，台股也崩跌逾6,000點，市場賣壓傾巢而出，外資更是排山倒海，是造成三大法人連二年賣超主因。其中，外資賣超5,995億元，自營商也賣超1,482億元，為史上第九高，不過，投信買超1,063.3億元，為史上第五高。

外資去年賣超個股前十大，分別為台積電（2330）、台達電、富邦金、華碩、國泰金、聯發科、長榮、世芯-KY、廣達、統一；買超前十大個股則為鴻海、日月光投控、聯電、奇鋐、台光電、欣興、群聯、中華電、中信金、光寶科。投信是三大法人中唯一在2025年買超台股的機構法人，且已連續第31年買超，除因投信不斷發行商品募集資金投入市場建置部位，更重要是的政府基金透過投信委外代操，因而銀彈源源不絕，成為力挺台股最堅實的法人代表。

自營商則已連賣六年。原本年初時仍僅小幅調節的自營商，在3、4月股災之際大舉出手砍倉，單月賣超金額均逾千億，直到下半年後才轉賣為買，在經過幾個月的買進回補後，全年仍賣超千餘億元。

展望2026年，市場高度關注法人動向，特別是外資。法人分析，外資2026年回補台股有兩大理由，一是美國聯準會啟動降息循環，使得美元指數承壓，將引導國際熱錢轉向非美市場、特別是新興市場擴散，有機會推升新台幣匯率走升。且包括中經院等機構均已預測2026年新台幣升值為趨勢。

其二，AI仍將是2026年投資的主旋律，台灣為全球AI大廠的重要軍火庫，預期整體供應鏈出貨仍將暢旺。