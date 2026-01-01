快訊

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

鴻海市值 笑傲代工廠

經濟日報／ 本報綜合報導

加權指數2025年以創高之姿亮麗封關，惟AI代工七雄全年跌多漲少，僅鴻海（2317）、緯創、緯穎等三家2025年股價、市值同步增長，以緯穎全年大漲71.2％最強勢，鴻海一年來市值大增6,493.3億元傲視同業；廣達、英業達、仁寶、和碩股價則「倒退嚕」，以和碩全年跌逾25%，最為失色。

⭐2025總回顧

法人分析，AI代工廠受惠輝達GB系列平台迭代更新，後續基本面動能無疑慮，但因股本龐大且籌碼分散，加上輝達新平台帶來更多零組件新革命，使得資金轉進輝達AI新題材概念股，導致AI代工七強2025年股價表現不一致，部份公司走勢甚至遜於大盤。

代工龍頭鴻海昨（31）日股價收230.5元、漲2.5元，2025年股價漲25.3％，推動市值增加6,493.3億元。鴻海2025年營運可望再創新高，因前11月合併營收首度突破7兆元、達7.23兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元。

緯創及子公司緯穎2025年股價表現出色。緯創昨股價收150.5元，2025年股價漲44.7％，市值加1,487.7億元。

緯穎昨天股價收4,485元，穩居台股股后，2025年股價漲幅達71.2％，市值一年內上升3,468.9億元。

廣達、英業達、仁寶及和碩2025年股價相對弱勢。廣達昨天收272元，年跌5.2％，市值減少579.5元。英業達股價則年跌14.4％，市值蒸發258.3億元。

仁寶2025年股價跌19.3％，市值減少319.5億元。和碩全年下跌25.4％，市值減少624.9億元。

市值 鴻海

延伸閱讀

價格漲很大！傳輝達RTX 5090顯卡 明年初售價調高1.5倍

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

謝金河讚台廠EMS稱「去紅供應鏈」奏效！網憂股價反向崩跌

輝達持股英特爾大賺 帳面獲利逾25億美元

相關新聞

台股封關…收28963創新高 上市櫃總市值突破百兆元

二○二五年台北股匯市昨天封關，雙雙收紅。台股昨收二萬八九六三點的新高，去年上漲五九二八點也創紀錄，年線「連三紅」，每位股...

台股封關指數創新高 非雨露均霑

台股封關指數創新高，去年經濟成長率預估超過百分之七也算亮眼，但學者示警，傳產業無薪假人數仍在高點，出口產業集中極少數科技...

基層看台股…大盤漲無感 帳單漲有感

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生...

法人看台股 AI仍是投資焦點

展望二○二六年，包括摩根大通、瑞銀、高盛等外資券商一致按讚ＡＩ，認為ＡＩ將是新年度的投資焦點。國內十大投顧機構則預測，台...

2025創高封關…台股六天王 寫八大紀錄

台股2025年昨（31）日創高封關，上市櫃六大天王出列，台積電包辦市值王、當沖王；元大台灣50（0050）奪下零股王、存...

台股2025驚驚漲 外資全年賣超5,995億元

台股2025年行情驚驚漲，以史高亮麗封關。觀察法人資金流向，全年三大法人共計賣超6,416.8億元，為史上第四高，其中外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。