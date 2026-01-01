鴻海市值 笑傲代工廠
加權指數2025年以創高之姿亮麗封關，惟AI代工七雄全年跌多漲少，僅鴻海（2317）、緯創、緯穎等三家2025年股價、市值同步增長，以緯穎全年大漲71.2％最強勢，鴻海一年來市值大增6,493.3億元傲視同業；廣達、英業達、仁寶、和碩股價則「倒退嚕」，以和碩全年跌逾25%，最為失色。
⭐2025總回顧
法人分析，AI代工廠受惠輝達GB系列平台迭代更新，後續基本面動能無疑慮，但因股本龐大且籌碼分散，加上輝達新平台帶來更多零組件新革命，使得資金轉進輝達AI新題材概念股，導致AI代工七強2025年股價表現不一致，部份公司走勢甚至遜於大盤。
代工龍頭鴻海昨（31）日股價收230.5元、漲2.5元，2025年股價漲25.3％，推動市值增加6,493.3億元。鴻海2025年營運可望再創新高，因前11月合併營收首度突破7兆元、達7.23兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元。
緯創及子公司緯穎2025年股價表現出色。緯創昨股價收150.5元，2025年股價漲44.7％，市值加1,487.7億元。
緯穎昨天股價收4,485元，穩居台股股后，2025年股價漲幅達71.2％，市值一年內上升3,468.9億元。
廣達、英業達、仁寶及和碩2025年股價相對弱勢。廣達昨天收272元，年跌5.2％，市值減少579.5元。英業達股價則年跌14.4％，市值蒸發258.3億元。
仁寶2025年股價跌19.3％，市值減少319.5億元。和碩全年下跌25.4％，市值減少624.9億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言