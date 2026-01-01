半導體三雄 去年全漲

快訊

半導體三雄台積電（2330）、日月光投控、聯發科2025年股價全面走揚，台積電昨（31）日以新天價1,550元亮麗封關，全年股價勁揚逾四成，市值增加12.3兆元，傲視上市櫃公司；日月光投控全年股價漲幅超過五成，居三雄之冠，市值增加逾3,900億元；聯發科年漲約1%，市值小增約240億元。

展望後市，法人分析，受惠AI晶片需求持續熱絡，台積電2026年仍將是大贏家，業績持續衝鋒；日月光則享有先進封裝訂單外溢效應，後市同樣可期；聯發科雖面臨記憶體漲價對手機市場的不利影響，但供應Google的TPU專案可望逐步貢獻營運，AI相關應用仍是半導體三雄2026年營運主旋律。

法人看好，台積電為全球晶圓代工龍頭，受惠AI需求旺盛、2奈米先進製程量產及法說會行情提前暖身，股價仍具動能。

日月光投控昨天股價一度攻上歷史新高價255元，終場漲1.5元收250.5元，全年大漲54.6％，全年市值增加約3,926億元，總市值增至約1.11兆元，在台股企業市值排名第七。

日月光投控先前預估，2026年AI和高效能運算（HPC）應用可望持續帶動先進封裝及測試業績。法人指出，日月光投控受惠強勁的AI需求，以及在晶片測試服務占有率持續提升，看好2026年業績將顯著增長。

聯發科昨天股價漲10元、收1,430元，2025年漲幅約1.1％，市值增加約240.6億元、達約2.29兆元，在台股排名第四。

台股封關…收28963創新高 上市櫃總市值突破百兆元

二○二五年台北股匯市昨天封關，雙雙收紅。台股昨收二萬八九六三點的新高，去年上漲五九二八點也創紀錄，年線「連三紅」，每位股...

台股封關指數創新高 非雨露均霑

台股封關指數創新高，去年經濟成長率預估超過百分之七也算亮眼，但學者示警，傳產業無薪假人數仍在高點，出口產業集中極少數科技...

基層看台股…大盤漲無感 帳單漲有感

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生...

法人看台股 AI仍是投資焦點

展望二○二六年，包括摩根大通、瑞銀、高盛等外資券商一致按讚ＡＩ，認為ＡＩ將是新年度的投資焦點。國內十大投顧機構則預測，台...

2025創高封關…台股六天王 寫八大紀錄

台股2025年昨（31）日創高封關，上市櫃六大天王出列，台積電包辦市值王、當沖王；元大台灣50（0050）奪下零股王、存...

台股2025驚驚漲 外資全年賣超5,995億元

台股2025年行情驚驚漲，以史高亮麗封關。觀察法人資金流向，全年三大法人共計賣超6,416.8億元，為史上第四高，其中外...

