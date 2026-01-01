快訊

2025創高封關…台股六天王 寫八大紀錄

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股2025年昨（31）日創高封關，上市櫃六大天王出列，台積電（2330）包辦市值王、當沖王；元大台灣50（0050）奪下零股王、存股王寶座；信驊收7,260元擊敗所有千金股登股王；德宏大漲686%名列飆股王；中信金、新盛力分居買超王、周轉王。

⭐2025總回顧

AI帶來的深層結構性改變，觀察盤面AI股、非AI股走勢分歧，護國神山台積電仍是穩定多頭軍心所在，每季財報屢有超標表現成股價走高底氣；統計2025年市值大增12.3兆元至40.1兆元，寫台股史高，登市值王。

2025年六天王出列、半導體三強市值表現
至於鴻海、台達電、聯發科、富邦金、國泰金、日月光投控、廣達、元大台灣50、中華電等市值，亦同步超越1兆元關卡。

隨台股獲利、估值提升，千金股已擴增至27檔，其中，信驊封關收在7,260元穩居「股王」寶座，並超越前股王大立光於2017年締造的6,075元台股史上最高價紀錄。高價股老二、老三各為緯穎、川湖。

2025年飆股王德宏挾低股價及玻纖布漲價題材，從11、12元起漲，幾乎一路不回頭最高攻至102元，全年狂飆686%。其餘「漲倍股」還包括南亞科、尖點等75檔。

證交所資料顯示，截至11月底，元大台灣50交易戶數達65.1萬戶，蟬聯存股王，元大高股息、國泰永續高股息分居第二、三名。元大台灣50分割後帶動成交量成長，擠下台積電成為2025年零股王，國泰永續高股息第三。

台積電2025年買進加賣出金額達4.3兆元，仍居當沖王，第二、三名分別為南亞科2.4兆元、華邦電1.5兆元。

雖然2025年AI股當道，但三大法人買超冠軍為中信金的119.9萬張，台新新光金、聯電則各為亞軍、季軍，且買超前十名中，僅有聯電及華邦電為電子股，其餘七檔為金融股。

台股交投熱絡，新盛力以每日平均35.4%周轉率成為周轉王，波若威19.4%、驊宏資18.9%居第二、三位。

股王 台積電 高股息

