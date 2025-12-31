基層看台股…大盤漲無感 帳單漲有感

台股屢創新高，但對不少基層民眾而言卻是「看得到、感受不到」，感嘆大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，生活費樣樣增加，經濟成長與實際感受明顯落差。

王姓超商店員說，股市確實在漲，但自己的薪水跟不上年年上漲的房租與生活費，對一般小老百姓來說「真的沒什麼差」，且自己未投資股票，與其關心大盤點數，更在意的是下一次發薪水的時間。

餐飲業者甘先生則直言，目前台股上漲動能多集中在台積電與ＡＩ相關產業，但台積電一張動輒百萬元，不是一般人能參與的投資，「台股其實很像台灣社會的縮影」，高科技人才前景一片看好，百工百業卻沒有享受到相同的福利，除少數產業外，其他行業幾乎都是要死不活。

甘先生也提到，餐飲業長期缺工的問題始終未解，高科技產業可引進移工補足人力，但餐飲業卻無法比照辦理，坊間甚至傳出有業者私下聘用逃逸移工，這才是很多人真正在過的生活。

他指出，近年不少原物料價格大幅上漲，部分特殊食材成本幾乎翻倍，例如乳酪等進口原料成本明顯增加，雖然員工時薪調升，但在整體物價齊漲下，等於變相減薪，過去一個雞腿便當約九十元，如今已漲到一三○元，股市再怎麼漲，對民眾來說都像虛幻泡影，根本感覺不到。

在公部門任職的汪姓公務人員也說，相較股市高低，更關心的是下個月的房貸、車貸與各項固定帳單，薪水往往在月初就被各項支出啃食殆盡，生活壓力依舊沉重，也對公務人員未來發展感到迷惘。

家庭主婦黃太太則說，外界認為經濟表現亮眼，但對她而言，生活卻愈來愈緊繃，房貸、孩子教育與生活費樣樣增加，大盤漲了幾百點沒有感覺，但電費帳單多出幾百元立刻有感，經濟成長與她的實際感受明顯落差。