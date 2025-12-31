就市論勢／智駕車、AI 機器人 擁利多

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

展望2026年，美國經濟的核心關鍵字依舊是「政策紅利＋AI投資」。減稅效應持續發酵，「大而美法案」為企業獲利注入強心針，而通膨並未如市場原先擔憂般失控。更重要的是，AI投資動能沒有降溫跡象。亞馬遜、Google等科技巨頭已明確承諾，2026年仍將擴大AI基礎建設與資本支出，顯示這並非短線題材，而是長期戰略。

⭐2025總回顧

若從歷史經驗觀察，美股真正的超級牛市往往「走得比多數人想像得更久」。更具說服力的是企業獲利數據，2025年第4季美國企業EPS成長率，原本市場預估僅8.3%，最新已被上修至13.6%。放眼全年，2026年營收年增率約7.2%，EPS年增率可達15%，且仍在調高預期中。這代表本波行情並非單靠估值，而是有實質獲利作為後盾。

科技巨頭在2026年的EPS成長率依舊亮眼。輝達仍是市場共識最高的核心標的，或延伸至博通、Marvell、美光與台積電（2330）。

Meta、特斯拉的獲利成長動能也維持在三成上下，而台積電則展現「穩定型成長」價值，每年EPS成長約20%，成為全球AI供應鏈中最關鍵的受益者。對台股而言，國發會景氣燈號已連續亮出黃紅燈，顯示內需與外銷同步回溫。AI驅動下，台股基本面其實沒有悲觀的理由。

此外，台股資金面仍偏多，元月ETF集中除息，逾90萬人領到近120億元現金，相關資金回流市場機率不低。加上CES展帶動AI應用落地、企業營收密集公布、台積電法說會題材，法人在農曆年前「先衝一段」動機相當明確。

投資建議

台積電已正式量產2奈米，象徵新一輪技術紅利的起點。此外，12月營收公布與CES展時間的重疊，具備雙重利多題材，對法人資金更具吸引力。包含，AI半導體的先進製程、先進封裝、CPO，CES題材的智駕車、AI機器人，皆是元月法人關注主軸。

台積電 AI 市場

