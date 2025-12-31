外資全年賣超5995億…唯獨買超這檔逾74萬張 華邦電、力積電也獲大買
台股31日封關，以28,963.6點收盤，創收盤歷史新高，今年大盤指數大漲5,928.5點，年漲幅25.74%，不過，外資全年賣超5,995.1億元，統計外資買賣超個股發現，全年賣超台新新光金最多，但竟大買聯電（2303）高達74萬2,782張，高居今年買超個股冠軍，另外，記憶體股華邦電（2344）、力積電（6770）也是今年外資大買超的主要標的。
台股封關日表現亮眼，盤中衝關29,000點關卡，大盤指數一度觸及29,009.81點，寫下盤中歷史新高，終場則是收在28,963.6點，刷新收盤新高；統計12月上漲1,337.12點，漲幅4.84%；第4季上漲3,143.06點，漲幅12.17%，季線連三紅；今年大盤指數累計上漲5,928.5點，漲幅25.74%，年線連三紅。
統計2025年三大法人賣超6,416.84億元，包括外資賣超5,995.1億元，投信買超1,060.34億元，自營商合計賣超1,482.09億元。
統計今年外資買賣超個股發現，買超聯電高達74萬2,782張，居今年買超個股冠軍，其次則是買超彰銀（2801）、第一金（2892）、中信金（2891）等，進入外資年買超前十名的金融股還有三商壽（2867）及臺企銀（2834）。
另外， 挾著漲價題材的記憶體也是外資大買標的，買超華邦電40萬9,540張，買超力積電27萬1,702張；日月光投控（3711）及華通（2313）也是外資今年買超前十名的個股。
至於今年外資賣超前十名個股中，賣超台新新光金（2887）高達96萬6,116張， 高居賣超個股冠軍；賣超友達（2409）86萬9,002張居第二，國泰金（2882）及富邦金（2881）也遭外資大賣。
