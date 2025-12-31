快訊

影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

外資今年大賣台股5995億元 市值逆勢增加20.46兆創高

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

根據臺灣證券交易所統計，今年底(2025年12月31日)集中交易市場發行量加權股價指數收盤為28,963.60點，與去年底的23,035.10點上漲5,928.50點，漲幅約為25.74%。今年全年最高收盤指數為12月31日的28,963.60點，最低收盤指數為4月9日的17,391.76點。

⭐2025總回顧

今年全年集中市場累計總成交金額為101兆796.32億元，較去年全年的99兆8,117.70億元，增加1兆2,678.62億元。

今年底的上市股票總市值為94兆3,589.26億元，較去年底的73兆8,986.67億元，增加20兆4,602.59億元。

今年全年外資及陸資總買入金額為35兆4,070.21億元，總賣出金額為36兆65.30億元，累計賣超為5,995.09億元。

(以上資料為初步統計資料，成交資料及外資買賣金額不包含本日鉅額及外幣交易之成交資料)

市場 外資

延伸閱讀

台股2025年大盤指數漲幅25.74% 上市股票總市值增加20.4兆元

1月台股期指漲141點

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

相關新聞

外資全年賣超5995億…唯獨買超這檔逾74萬張 華邦電、力積電也獲大買

台股31日封關，以28,963.6點收盤，創收盤歷史新高，今年大盤指數大漲5,928.5點，年漲幅25.74%，不過，...

封關日登歷史新高！台股2025年飆漲5928點 平均每戶股民樂賺149萬

台股2025年今天封關，加權指數終場以28963.6點作收，登上歷史新高，全年大漲5928.5點，超越2024年上漲51...

三大法人封關轉賣超65億！2025年狠砍6416億 台股卻狂飆近6千點

2025年台股封關日演繹精彩大結局！大盤收在28,963.6點、刷新歷史收盤新高，盤中更一度觸及29,009點。權王台積...

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

隨著AI快速發展，在AI模型大比拚之下，AI伺服器已成為全球資料中心最關鍵的資本支出項目。在這場AI代工競賽中，緯創(3231)成為近年最耀眼的明星股，2024年營收超越仁寶(2324)，2025年累計前十一個月營收再度超車廣達(2382)，成為AI伺服器代工市場中最明顯的贏家。在客戶需求快速變動、產品複雜度持續提高的情況下，代工廠的核心課題始終圍繞在如何即時調度產線、穩定良率並準時出貨。AI伺服器需求的快速放量，讓代工廠多年來的布局逐步開花結果，但代工的核心價值並未因此改變，競爭焦點仍回到誰能最快回應客戶需求、最快拉出產線、最快完成量產，在良率與效率上，絲毫不能馬虎。

新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛

展望2026年，各外資最新的投資展望一致按讚AI，包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等證券，均一...

台股2025年大盤指數漲幅25.74% 上市股票總市值增加20.4兆元

根據臺灣證券交易所統計，2025年12月31日集中交易市場發行量加權股價指數收盤為28,963.60點，與2024年底的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。