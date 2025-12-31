台股2025年大盤指數漲幅25.74% 上市股票總市值增加20.4兆元
根據臺灣證券交易所統計，2025年12月31日集中交易市場發行量加權股價指數收盤為28,963.60點，與2024年底的23,035.10點上漲5,928.50點，漲幅約為25.74%。
⭐2025總回顧
2025年台股最高收盤指數為12月31日的28,963.60點，最低收盤指數為4月9日的17,391.76點。全年集中市場累計總成交金額為101兆796.32億元，較2024年的99兆8,117.70億元，增加1兆2,678.62億元。
22025年底的上市股票總市值為94兆3,589.26億元，較2024年底的73兆8,986.67億元，增加20兆4,602.59億元。
2025年外資及陸資總買入金額為35兆4,070.21億元，總賣出金額為36兆65.30億元，累計賣超為5,995.09億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言