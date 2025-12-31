台股2025年大盤指數漲幅25.74% 上市股票總市值增加20.4兆元

隨著AI快速發展，在AI模型大比拚之下，AI伺服器已成為全球資料中心最關鍵的資本支出項目。在這場AI代工競賽中，緯創(3231)成為近年最耀眼的明星股，2024年營收超越仁寶(2324)，2025年累計前十一個月營收再度超車廣達(2382)，成為AI伺服器代工市場中最明顯的贏家。在客戶需求快速變動、產品複雜度持續提高的情況下，代工廠的核心課題始終圍繞在如何即時調度產線、穩定良率並準時出貨。AI伺服器需求的快速放量，讓代工廠多年來的布局逐步開花結果，但代工的核心價值並未因此改變，競爭焦點仍回到誰能最快回應客戶需求、最快拉出產線、最快完成量產，在良率與效率上，絲毫不能馬虎。

2025-12-31 13:30