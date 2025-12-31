封關日登歷史新高！台股2025年飆漲5928點 平均每戶股民樂賺149萬

台股2025年今天封關，加權指數終場以28963.6點作收，登上歷史新高，全年大漲5928.5點，超越2024年上漲5104.29點，連續第2年改寫最大年度漲點歷史紀錄，漲幅25.73%，台股已連續3年指數漲幅超過2成。

根據台灣證券交易所統計，全體上市公司2025年封關總市值達新台幣94兆3589億元，同創歷史新高，今年總市值增加約20.46兆元。依據證交所截至今年11月底的最新統計資料，台股投資人開戶數約1371萬人，換算每戶股民今年平均大賺約149萬元。

台股今年市值成長主要貢獻來自台積電、鴻海、台達電等科技權值股，以中小型股為主的上櫃指數，今天收在276.24點，全年漲幅7.97%，遠低於集中市場漲幅25.73%。

台積電股價今天以1550元作收，創歷史新天價，對照2024年封關股價1075元，全年漲475元或44.1%，依台積電目前股本2593億元換算，台積電今年市值增加約12.3兆元，包辦今年台股市值增加比重的6成。

籌碼方面，外資今年站在賣方，累計在集中市場賣超約5995億元。

今年上半年，台股遭遇美國對等關稅、新台幣急升等重大挑戰，3月底、4月初集中市場指數一度暴跌約5000點；不過全球AI資本支出大幅擴張，台灣科技供應鏈成為主要受惠者，帶動台股快速反彈，並且重登歷史新高。

展望2026年，第一金投顧董事長黃詣庭認為，台股基本面正向，AI軍備競賽，台灣是最大受惠者，看好AI仍是2026年台股主軸，尤其台積電明年每股獲利上看75元，堅強的基本面將推升台股持續往上創高，推估明年台股可望突破3萬點。

不過黃詣庭認為，台股經連續3年大漲，預料2026年震盪幅度會加大，其次，今年市場資金明顯集中在少數科技權值股與AI相關個股，傳產族群表現弱勢，包括鋼鐵、塑膠、水泥、汽車、營建等不僅下跌，而且幅度不小，基期低就是最大優勢，他看好績優的傳產股和中小型股，明年有機會跑出落後補漲行情。