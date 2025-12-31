新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛
展望2026年，各外資最新的投資展望一致按讚AI，包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等證券，均一致認為AI仍是新年度的投資焦點。台廠中，台積電（2330）、鴻海（2317）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、日月光（3711）投控最具看好共識。
儘管2024年是真正的「AI元年」，但事實上，早從2023年起，AI就已逐漸成為台股市場的交投主旋律。經過三年來高速發展，雖然AI產業已開始出現是否泡沫化的雜音，不過展望2026年，外資圈仍一致認為AI仍居投資焦點。
如小摩認為，2026年的投資主軸，在於AI主題的擴大化，使大型科技公司的年度資本支出將超過5,000億美元，顯示需求極為強勁。而台灣仍是AI半導體供應鏈的核心，為全球AI的發展提供了重要的支持。
高盛則指出，AI正在轉型科技產業，並推動半導體領域出現前所未有的增長，且全球90% 對AI未來發展至關重要的領先半導體晶片均在台灣製造，並特別點名台積電的領導地位，主導用於AI和5G的尖端晶片製造。
瑞銀預期，強勁的資本支出趨勢，加上採用率加速，將推動 AI 相關股票進一步上漲；滙豐則點名AI生態系統估值仍具吸引力，預估2025年至2030年間，亞洲數據中心的成長容量將領先全球其他地區。
對應到台系相關供應鏈個股，綜觀各外資的看法，其中尤以台積電、鴻海、創意、世芯-KY、日月光投控等五檔個股最具看好共識，外資法人多給予「買進」或「優於大盤」的正向評級。
台積電是外資圈認同度最高的台系AI股代表，幾乎所有外資均一致按讚，以目標價來看，前五高依序為：Aletheia資本的2,100元、滙豐的2,025元、里昂證券的2,000元、晨星的1,900元、及摩根士丹利（大摩）的1,888元。
鴻海方面，也是為數眾多的外資法人點讚的焦點，主因受惠AI伺服器建置動能強勁。看好的外資中，目前以高盛證券喊出的400元最高，其次為花旗的320元、大摩的317元、野村的272元、瑞穗250元。
日月光投控則以Aletheia資本的330元目標價最高，創意目前則以麥格理證券的2,530元居冠，世芯-KY以野村的4,800元暫居目標價天花板。相關個股預期仍將2026年台股投資市場中的吸「金」亮點。
