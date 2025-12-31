快訊

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

展望2026年，各外資最新的投資展望一致按讚AI，包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等證券，均一致認為AI仍是新年度的投資焦點。台廠中，台積電（2330）、鴻海（2317）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、日月光（3711）投控最具看好共識。

⭐2025總回顧

儘管2024年是真正的「AI元年」，但事實上，早從2023年起，AI就已逐漸成為台股市場的交投主旋律。經過三年來高速發展，雖然AI產業已開始出現是否泡沫化的雜音，不過展望2026年，外資圈仍一致認為AI仍居投資焦點。

如小摩認為，2026年的投資主軸，在於AI主題的擴大化，使大型科技公司的年度資本支出將超過5,000億美元，顯示需求極為強勁。而台灣仍是AI半導體供應鏈的核心，為全球AI的發展提供了重要的支持。

高盛則指出，AI正在轉型科技產業，並推動半導體領域出現前所未有的增長，且全球90% 對AI未來發展至關重要的領先半導體晶片均在台灣製造，並特別點名台積電的領導地位，主導用於AI和5G的尖端晶片製造。

瑞銀預期，強勁的資本支出趨勢，加上採用率加速，將推動 AI 相關股票進一步上漲；滙豐則點名AI生態系統估值仍具吸引力，預估2025年至2030年間，亞洲數據中心的成長容量將領先全球其他地區。

對應到台系相關供應鏈個股，綜觀各外資的看法，其中尤以台積電、鴻海、創意、世芯-KY、日月光投控等五檔個股最具看好共識，外資法人多給予「買進」或「優於大盤」的正向評級。

台積電是外資圈認同度最高的台系AI股代表，幾乎所有外資均一致按讚，以目標價來看，前五高依序為：Aletheia資本的2,100元、滙豐的2,025元、里昂證券的2,000元、晨星的1,900元、及摩根士丹利（大摩）的1,888元。

鴻海方面，也是為數眾多的外資法人點讚的焦點，主因受惠AI伺服器建置動能強勁。看好的外資中，目前以高盛證券喊出的400元最高，其次為花旗的320元、大摩的317元、野村的272元、瑞穗250元。

日月光投控則以Aletheia資本的330元目標價最高，創意目前則以麥格理證券的2,530元居冠，世芯-KY以野村的4,800元暫居目標價天花板。相關個股預期仍將2026年台股投資市場中的吸「金」亮點。

AI 外資 台積電 鴻海 日月光 世芯

延伸閱讀

三大法人封關轉賣超65億！2025年狠砍6416億 台股卻狂飆近6千點

封關日台積電衝1,550元新天價 市值破40兆大關

00992A掛牌首日寫驚奇！單日漲幅近1.07%、刷新主動式ETF3項歷史紀錄

成也台積、敗也台積？外資調節轉空恐「均貧」 專家：分散配置才能活得久

相關新聞

封關日登歷史新高！台股2025年飆漲5928點 平均每戶股民樂賺149萬

台股2025年今天封關，加權指數終場以28963.6點作收，登上歷史新高，全年大漲5928.5點，超越2024年上漲51...

三大法人封關轉賣超65億！2025年狠砍6416億 台股卻狂飆近6千點

2025年台股封關日演繹精彩大結局！大盤收在28,963.6點、刷新歷史收盤新高，盤中更一度觸及29,009點。權王台積...

AI伺服器代工後...下波決戰點是機器人？專家：廣達或許有望超車緯創

隨著AI快速發展，在AI模型大比拚之下，AI伺服器已成為全球資料中心最關鍵的資本支出項目。在這場AI代工競賽中，緯創(3231)成為近年最耀眼的明星股，2024年營收超越仁寶(2324)，2025年累計前十一個月營收再度超車廣達(2382)，成為AI伺服器代工市場中最明顯的贏家。在客戶需求快速變動、產品複雜度持續提高的情況下，代工廠的核心課題始終圍繞在如何即時調度產線、穩定良率並準時出貨。AI伺服器需求的快速放量，讓代工廠多年來的布局逐步開花結果，但代工的核心價值並未因此改變，競爭焦點仍回到誰能最快回應客戶需求、最快拉出產線、最快完成量產，在良率與效率上，絲毫不能馬虎。

新年股票怎麼選？2026年AI繼續橫著走 5檔台股外資最愛

展望2026年，各外資最新的投資展望一致按讚AI，包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等證券，均一...

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

2025年台股封關，歡樂創新高，盤中指數最已衝破2萬9千點歷史大關，最高來到2萬9009點，收盤指數2萬8963點，一樣...

2025台股飆漲5,928點亮麗封關 2026迎向3萬點里程碑

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。